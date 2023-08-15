В Ростовской области предотвратили поджог здания администрации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Азове Ростовской области 20-летнего подозреваемого в попытке поджога здания районной администрации. Об этом сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Официально пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области не комментирует информацию.

Как рассказал «Ъ» источник, 14 августа около 2:30 неизвестный пытался поджечь здание администрации Азовского района. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Липецкой области Евгений Иванов, временно проживающий в Ростове. У него было изъято четыре пластиковые пятилитровые емкости с жидкостью, имеющей характерный запах бензина.

Евгения Иванова привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела и устанавливают мотивы происшедшего.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону