В Азове задержан подозреваемый в попытке поджога здания районной администрации

В ночь с 13 на 14 августа неизвестный пытался поджечь здание администрации Азовского района. Подозреваемый задержан, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах. Официально пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области информацию не комментирует.

По данным источника, в качестве подозреваемого задержан 20-летний уроженец Липецкой области Евгений Иванов, временно проживающий в Ростове. Оперативники изъяли у него четыре пластиковые пятилитровые емкости с жидкостью с запахом бензина.

В отношении Евгения Иванова был составлен протокол о мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КРФ об АП), сейчас молодой человек находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Кристина Федичкина