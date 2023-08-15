Спикер Госдумы нашел решение инфраструктурного вопроса саратовских многодетных

Найдено финансирование на строительство дорог и прокладку системы водообеспечения в саратовском поселке Воробьевка, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

С обозначенным фронтом работ планируют разобраться до конца года. «Учитывая, что такие же вопросы существуют и в поселке для многодетных в Энгельсе, за счет привлеченных средств будет оказана помощь семьям, которым там ранее была выделена земля», — уточнили в сообщении спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Для Саратова нашли 120 млн руб., для Энгельса — 80 млн руб. В своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин уточнил, что правительство региона дополнительно направит на обозначенные цели в Саратове 80 млн руб., а в Энгельсе — 30 млн руб.

Напомним, экс-заместителя министра транспорта Саратовской области Ивана Козаченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность замглавы Энгельсского района. Следствие утверждает: постановление о предоставлении многодетным участков в санитарно-защитной зоне кладбища подписал обвиняемый, исполнявший обязанности главы района Александра Стрелюхина (ныне депутат ГД) в его отсутствие.

Семьи, получившие эти и другие участки без инфраструктуры и градостроительной возможности ее возвести, несколько раз обращались к главе федерального СКР Александру Бастрыкину.

Дарья Васенина