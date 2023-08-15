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Коммерсантъ FM
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Голливудские студии удовлетворили требования гильдии сценаристов

Американские киностудии, телекомпании и стриминговые сервисы сделали улучшенное предложение американскому профсоюзу сценаристов, бастующему со 2 мая, что привело к прекращению почти всех съемок в Голливуде. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) удовлетворил все ключевые требования Американской гильдии сценаристов (WGA).

Профсоюз несколько месяцев до объявления о забастовке вел переговоры с представителями студий о продлении действовавшего соглашения, но стороны так и не смогли договориться. Главными требованиями сценаристов были повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT.

По данным Bloomberg, AMPTP согласился признать сценаристами только людей, а не искусственный интеллект. Студии также готовы делиться со сценаристами данными о количестве просмотров созданных ими шоу, а также увеличить более чем на 20% гонорары за их повторный показ (не теми телесетями и стримингами, для которых продукт изначально создавался).

А вот требование по увеличению базовых зарплат студии по-прежнему не готовы удовлетворить в полном объеме. Сценаристы просили о повышении зарплат на 6% в первый год действия нового трехлетнего контракта. Студии изначально предлагали повышение на 4%, а теперь улучшили свое предложение до 5%.

Последняя встреча AMPTP и WGA состоялась 11 августа. Стороны встретятся вновь сегодня, 15 августа, чтобы обсудить ответ гильдии сценаристов.

Кирилл Сарханянц

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