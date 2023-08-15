Автозаводцы собирают подписи за передачу «Школы 800» Нижнему Новгороду

Жители автозаводского микрорайона Юг на народных сходах начали собирать подписи под обращением в Минпросвещения РФ с просьбой передать в муниципальную собственность автозаводский корпус «Школы 800», построенный по концессии с ООО ПКК «Просвещение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Родители остались недовольны электронной системой приема документов – защита от ботов переводила их заявки в резерв, лишая возможности устроить детей в новую школу. Кроме того, управляющая автономная некоммерческая организация (АНО) «Школа 800» сославшись на «сохранение принципа конкурентного отбора», сократила количество мест. По словам инициаторов, часть мест в новой школе распределили заранее и выделили бронь для учеников из других районов Нижнего Новгорода, обрисовав ситуацию как «отбор перед отбором». «Мы хотим, чтобы заявленное число мест было реальным, чтобы детям из нашего микрорайона дали приоритет, закрепили микроучасток за школой»,— отметила представитель инициативной группы Ольга Гудовкина. По поводу правил приема в «Школу 800» родители также обратились с жалобами к министру образования Нижегородской области Михаилу Пучкову и уполномоченному по правам ребенка Маргарите Ушаковой.

Аналогичные споры с жителями возникали и при наборе учеников в корпус «Школы 800», расположенный в Нижегородском районе. Жители окрестных домов в микрорайоне Верхние Печеры возмущались отсутствием приоритета для своих детей, ссылаясь на острый дефицит мест и перегрузку старых школ в районе. Однако позиция минобра области заключается в том, что «Школа 800» не муниципальное и не государственное учреждение, поэтому микроучастка у нее нет, и у жителей окрестных домов не возникает право на приоритетный прием их детей. Именно поэтому в среде родителей возникло движение за передачу Нижнему Новгороду построенной концессионной школы в муниципальную собственность, хотя у города нет финансовой возможности возместить концессионеру миллиардные вложения в строительство.

Владимир Зубарев