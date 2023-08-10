Жители возмущены ситуацией с набором учеников в автозаводский корпус «Школы 800»

Региональное управление Госстройнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию автозаводского корпуса «Школы 800» в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь учебному заведению предстоит получить лицензию на ведение образовательной деятельности. В июле здание было поставлено на кадастровый учет. В третьем корпусе «Школы 800» в Сормовском районе завершается финальная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одновременно с этим «Школа 800» объявила об изменениях в планах по набору учеников на новый учебный год. Ранее планировалось набрать по 75 человек в каждую параллель с первого по четвертый классы, по 125 — в параллели с пятого по восьмой классы. Сейчас в «Школе 800» говорят, что количество мест в параллелях с шестого по восьмой класс будет сокращено до 75 человек, в пятые классы — до 100 учащихся. В администрации школы отметили, что сокращение произошло «исходя из количества поданных заявок с целью сохранения принципа конкурентного отбора».

Эти изменения вызвали возмущение среди жителей Автозаводского района, которые живут у школы и рассчитывали отдать в нее своих детей. Также они возмущены тем, что электронная система зачисления сначала не могла найти их анкету, а потом сразу отбрасывала ее в резерв. Все это происходило в течение нескольких секунд. Нижегородцы опасаются, что теперь им придется возить детей в другие районы мимо школы, которая находится рядом с их домом. В это же время жители других районов готовы возить своих детей в «Школу 800».

Автозаводцы намерены обращаться к губернатору и в Следственный комитет с просьбой проверить систему набора учеников. Жители Верхних Печер, где в феврале 2023 года открылся первый корпус «Школы 800», готовы поделиться с ними «шаблонами жалоб и советами, как не оставить аппаратчикам пространства для размазанных ответов».

Андрей Репин