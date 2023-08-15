Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин откроет магазин бренда Putin Team в Китае

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин планирует открыть магазин бренд Putin Team в Китае, Индии и ОАЭ, сообщил создатель бренда Дмитрий Шишкин на форуме «Армия-2023», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал господин Шишкин, представители зарубежных стран, дружественных России, интерес к продукции Putin Team и спрос выше, чем в РФ. «Мы ведем в том числе интернет-торговлю и порой представители зарубежных стран покупают нашу продукцию даже чаще, чем россияне. Бренд имеет яркое название, а президент России входит в число самых популярных мировых лидеров в странах Азии и Ближнего Востока. Уверены, что спрос на продукцию будет высоким»,— прокомментировал господин Шишкин. Открыть магазины планируют в коне 2024 года.

Напомним, в прошлом году фабрика Shishkin uniform atelier выделила часть мощностей под производство военной амуниции. Весной этого года Украина наложила санкции на компании дизайнера. На форуме Дмитрий Шишкин также заявил, что его компания занимается производством патриотических коллекций для участников спецоперации. «Мы производим определенную продукцию, ряд специальных коллекций для людей, которые находятся на Донбассе. Это больше уже патриотический мерч для того, чтобы поддержать ребят. Речь идет о повседневной одежде — футболках, поло, кепках, непромокаемой одежде и так далее»,— заявил он изданию.

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