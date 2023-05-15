Создатель бренда Putin Team заявил, что санкции Украины не повлияют на работу его компаний

Уральский дизайнер, создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин считает, что санкции Украины никак не отразятся на работе его компаний. Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский наложил санкции на «Юниформ ателье», «МТМ ателье» и «Биспоук ателье», входящие в группу компаний «Портновская мануфактуры SHISHKIN».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Мы работаем с дружественными или нейтральными странами, это и Индия, и Китай, и Узбекистан, и Турция. Нам в плане бизнеса и работы, производства ничем не грозят эти санкции. Уже более года мы не работает с европейскими поставщиками, альтернативу им нашли на азиатском рынке»,– заявил господин Шишкин.

Ранее «Ъ-Урал», что украинские санкции также были введены против «Полипластик Уралсиб», «Октябрь» (Каменск-Уральский), «Биспоук ателье», «МТМ ателье», «Юниформ ателье», «Праведа», «Президент» (Екатеринбург) и «Тирус-ИТ» (Верхняя Салда) и других.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте