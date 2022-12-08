Урал набрал военную форму

Порядка 30 предприятий Свердловской области выделили часть своих мощностей под выпуск и усовершенствование амуниции для военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции (СВО) РФ на территории Украины. Среди них фабрика Shishkin uniform atelier, которая наладила выпуск 100 тыс. комплектов военной формы в квартал и намерена нарастить эти мощности до 1 млн после принятия нового ГОСТа, и швейное производство брендов «Арт Паула» и «Евразен», выпускающее элементы защиты для военных на СВО. Для помощи им в регионе планируют построить ткацкую фабрику.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После начала СВО уральские производители одежды сосредоточились на выпуске экипировки для военнослужащих

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ После начала СВО уральские производители одежды сосредоточились на выпуске экипировки для военнослужащих

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

Десятки предприятий Свердловской области после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины и объявления частичной мобилизации начали выпуск и усовершенствование амуниции для военнослужащих. «У нас есть более десяти предприятий, которые работают по гособоронзаказу и поставляют свою амуницию в другие силовые ведомства, МВД, ФСБ, МЧС. Еще 20 предприятий оснащаются для увеличения объемов производства и усовершенствования экипировки. Часть из них занимается летней и зимней экипировкой, часть — нательной»,— рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. По его словам, прорабатывается возможность производства обуви и совершенствования бронезащиты.

Одним из предприятий, которые выделили часть мощностей под производство военной амуниции, стала фабрика Shishkin uniform atelier известного уральского дизайнера Дмитрия Шишкина. «В первые дни объявленной мобилизации, когда появилась информация, что добровольцы нуждаются в военной экипировке, мы решили не оставаться в стороне и приложить все свои навыки для общего дела. Для производства формы мы высвободили 30% своих мощностей»,— рассказал дизайнер. Для этих целей задействовано около 100 человек, в том числе десятки новых кадров.

Всего, по его подсчетам, фабрика производит 100 тыс. комплектов военной формы в квартал, однако компания намерена увеличить выпуск до миллиона после обновления ГОСТа.

«ГОСТы производства военной формы, по которым мы шьем сейчас, приняты порядка 20 лет назад. Работая по ним, мы поняли, что уже многое можно усовершенствовать, поэтому в конце декабря я полечу в Москву с опытными образцами согласовывать принципиально новый вид формы. Если его примут, мы начнем массовое производство нового поколения экипировки, которая, надеюсь, не будет уступать экипировке NASA»,— рассказал Шишкин.

Первая крупная поставка формы от Shishkin uniform atelier в зону СВО была 5 декабря. До конца года фабрика планирует отправить туда порядка 50 тыс. комплектов.

Другое швейное производство брендов «Арт Паула» и «Евразен» с февраля помимо основной продукции — интерьерного текстиля и одежды — переориентировались на выпуск элементов защиты для военных на СВО. По словам директора компаний Светланы Мысовских, на производстве идет пошив защиты шеи, плеч, чехлов для размещения баллистического пакета и других элементов, необходимых в бою.

«Основной поражающий фактор — осколки, и куда бы они не прилетели, все эти места нужно закрывать, поэтому мы запустили производство элементов, которые цепляются к бронежилету на специальные крепежи и закрывают их»,— рассказала госпожа Мысовских. Она отметила, что за неделю компания выпускает порядка 150 стандартных комплектов защиты. «Экипировка проходит тестирование, мы получаем обратную связь от наших солдат по качеству защиты и улучшаем ее»,— добавила госпожа Мысовских.

По словам господина Шишкина, всего за два последних месяца в России отшили около 1,5 млн единиц зимней униформы для военных. Господин Зеленкин добавил, что для обеспечения сырьем производственников в регионе планируют построить ткацкую фабрику.

Катерина Якушева