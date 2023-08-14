В ХМАО на Талинском месторождении от взрыва погибли два человека

На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО-Югре вечером 14 августа произошел взрыв, сообщили в ЦУКС МЧС. По предварительным данным, пострадали семь человек, два человека погибли. Пострадавшие направлены в Няганскую окружную больницу.

После взрыва произошло возгорание на площади 100 кв. м. Для ликвидации ЧП привлечены силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. Предполагается, что в очаге горения могут находиться баллоны с азотом.

Талинское нефтяное месторождение разрабатывает НК «Роснефть».

Алексей Буров

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