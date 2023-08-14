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Коммерсантъ FM
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обновлено 22:18

Два человека погибли из-за взрыва на нефтяном месторождении в Югре

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре произошел взрыв, сообщили в правительстве региона. Два человека погибли, еще пять пострадали. Начался пожар на площади 100 кв. м.

Информация о взрыве в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка поступила в 22:20 по местному времени (20:20 мск). После взрыва начался пожар на площади 100 кв. м, предположительно в очаге горения находятся баллоны с азотом.

Во взрыве пострадали семь человек, двое из них погибли. Пострадавших госпитализировали в Няганскую окружную больницу. В больнице сообщили ТАСС, что к ним доставили четырех человек. «Все тяжелые. Предварительно 70% ожога»,— сказал собеседник ТАСС в больнице. Правительство региона позднее сообщило, что в больницу доставлены пятеро.

Причины взрыва неизвестны. О взрыве ранее сообщал Telegram-канал 112 со ссылкой на одного из рабочих Талинского месторождения. По словам очевидца, которые приводит проект, он слышал два взрыва, после чего увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от карьера.

Олеся Павленко

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