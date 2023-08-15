Экологи обратились в прокуратуру из-за земельных работ в верховьях реки Мзымты

Экспертный совет по заповедному делу направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой организовать проверку в Краснополянском участковом лесничестве Сочинского нацпарка. Как следует из текста обращения, здесь «неустановленными лицами в период с мая по июль 2023 года произведено нарушение почвенного покрова, повлекшее уничтожение и порчу почв». Экологи ссылаются на данные общедоступной космической съемки и заявляют, что площадь нарушенного почвенного покрова составляет 90 тыс. кв. м. «Указанный участок находится в верховьях реки Мзымты, являющейся основным источником водоснабжения Адлерского района города Сочи, и относится к наиболее ценным участкам Сочинского национального парка»,— отмечают в совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Мзымта

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Река Мзымта

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

Обсуждаемые работы ведутся без получения проектной документацией положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, что является нарушением федерального закона «Об экологической экспертизе», утверждают авторы обращения. Ущерб, причиненный природным комплексам, по их расчетам, превышает 1,5 млрд руб.

“Ъ” уже приводил мнение члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна о том, что вмешательство в ландшафт поймы реки Мзымты, протекающей в Кавказском заповеднике, может привести «ко второму Крымску» (см. номер от 24 апреля). «В 2012 году там за пару часов ночного наводнения погибло почти 200 человек. Сочи ждет то же самое»,— заявлял эколог на встрече в Общественной палате РФ, посвященной развитию туристической и транспортной структуры на Кавказе. Тогда представитель Минприроды Ирина Маканова назвала беспокойства экологов беспочвенными, однако отметила, что ведомство прислушивается к выводам господина Данилова-Данильяна.

Полина Ячменникова