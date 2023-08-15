Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме предложили обсуждать «взрослые» проблемы в «Разговорах о важном»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Министерства просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением ввести во внеурочный школьный курс «Разговоры о важном» дополнительные направления. Политик считает необходимым добавить к общественно-политическим и историческим темам, на которых сейчас сосредоточена программа «разговоров», обсуждение бытовых вопросов. «Речь идет об обучении школьников финансовой грамотности и формированию семейного бюджета, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильному питанию и осознанному потреблению, а также инструментам решения широкого круга "взрослых" проблем: от оплаты коммунальных услуг, пользования сервисом "Госуслуги" до оформления ДТП и взаимоотношений с госорганами»,— говорится в тексте письма. Господин Чернышов полагает, что такие изменения позволят школьникам стать ответственными и законопослушными гражданами.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ранее рассказывал, что курс «Разговоры о важном» освещает целый ряд тематических направлений (см. номер от 24 июля). Так, по словам представителя ведомства Анны Тимофеевой, в рамках образовательной программы уже обсуждаются вопросы «семьеведения», где затрагиваются «взрослые» темы взаимоотношений между людьми и налаживания семейного быта.

Тем не менее, по мнению Бориса Чернышова, программа курса все еще вызывает множество дискуссий как в учительском, так и в родительском сообществе, поэтому внесение предложенных изменений не только даст детям качественные знания, но и позволит ориентироваться в реальном мире.

Полина Ячменникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...