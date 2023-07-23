Семьеведение — не половое воспитание

В Госдуме состоялось заключительное в весенней сессии заседание рабочей группы по разработке нового школьного курса — семьеведения. Депутаты, чиновники и педагоги подготовили для Министерства просвещения РФ предложения о том, как преподавать предмет, и обоснования, почему его надо сделать обязательным. В образовательном ведомстве, впрочем, к инициативе отнеслись прохладно, напомнив парламентариям, что «у нас учителя многие сами не замужем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С инициативой ввести семьеведение во всех школах России в начале 2023 года выступила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Открывая финальное заседание, глава рабочей группы, депутат Татьяна Ларионова («Единая Россия») напомнила собравшимся: «Мы находимся на краю пропасти. И если не начать заниматься семейными ценностями, дети не смогут противостоять агрессивному зарубежному натиску». Госпожа Ларионова уверена, что именно обязательные уроки семьеведения поспособствуют увеличению количества многодетных семей и сокращению числа разводов.

На заседании присутствовали разработчики уже действующих региональных курсов семьеведения. Они активно продвигали подготовленные пособия и настаивали на необходимости федерального курса. «Обязательные предметы, где поднимаются вопросы семейных ценностей — обществознание, литература,— не дают полного понимания вопроса»,— пояснил соучредитель АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаил Смирнов.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин предупредил: «Разработки, которые уже есть по семьеведению, учебные пособия не должны продаваться. К такому можно относиться лишь как к служению».

Впрочем, господин Аполихин допускает, что вопреки служению предмет может настроить детей против традиционных ценностей: «Ребенок всегда делает не то, чему его поучают. Добрые мысли можно привить только собственным примером».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия») на заседании отметила, что «семья — эпицентр репродуктивного здоровья», и в рамках курса семьеведения об этом должны как можно скорее узнать школьники: «У нас больше 40% девочек начинают жить половой жизнью в 15 лет, поэтому говорить о целомудрии нужно начинать еще раньше». Госпожа Власова отдельно отметила, что ее предложение «ни в коем случае не имеет ничего общего с половым воспитанием», но «об основах репродуктивного здоровья говорить со школьниками необходимо».

Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила, что такой предмет необходимо преподавать в интерактивном формате: «Говорить, что первостепенны смирение и умение слушать, а не любовь, нужно без домашних заданий — при помощи викторин и квестов». «Многие школьники отметили, что семьеведение может задеть детей из неполных семей,— отметила другой член комитета, Ольга Коробова ("Единая Россия").— Поэтому надо особенно тщательно проработать, как преподносить предмет детям без одного родителя и сиротам».

Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева энтузиазма собравшихся не разделила. Она напомнила, что количество часов в школьных программах «строго ограничено Рособрнадзором». И чтобы ввести семьеведение в перечень обязательных предметов, придется что-то сокращать.

«А чем мы должны пожертвовать — часами на химию или физику?» — задала она вопрос.

Вместе с тем представитель Минпросвещения напомнила, что функции семьеведения уже выполняют тематические блоки в «Разговорах о важном». «В рамках предмета были уроки, посвященные дням отца и матери, а также семейным ценностям в целом,— напомнила она.— Потом школа всю неделю живет этой темой!» Напомним, что «Разговоры о важном» проводятся у всех школьников по понедельникам.

«У нас учителя многие сами не замужем, — отметила госпожа Тимофеева не без горечи. — О какой ценности семьи и необходимости в студенчестве вступать в брак они могут говорить?» Впрочем, министерство в ее лице обещало ознакомиться с предложениями рабочей группы.

Полина Ячменникова