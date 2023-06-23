Финансовая экосистема для аграриев

Россию часто и в разных контекстах называют мировой житницей. И это вполне справедливо, ведь страна обладает огромными запасами нефти, газа, минеральных удобрений, металлов. Россия исторически была и сейчас есть аграрная житница с уникальными почвами, квалифицированными кадрами и уникальными разработками в области сельского хозяйства. Да и, как никогда, в актуальных вопросах безопасности аграрии играют ничуть не меньшую роль, чем IT-специалисты. Потому что продовольственный суверенитет ничуть не менее важен для развития страны и экономики, чем технологический.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти четверть века Россельхозбанк является надежным партнером российского агропромышленного комплекса

Фото: предоставлено пресс-службой РСХБ Почти четверть века Россельхозбанк является надежным партнером российского агропромышленного комплекса

Фото: предоставлено пресс-службой РСХБ

Уникальный финансовый сервис для уникальной отрасли

В 2022 году российский агропромышленный комплекс (АПК) вышел на рекордную прибыль более чем в 1,5 трлн руб., что почти на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году.

Россия превратилась в страну, обеспечивающую продовольственную безопасность собственного населения и зарабатывающую на экспорте продукции агросектора. Так, по сравнению с 2013 годом самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией выросла с 76% до 153%, в сырах и сырных продуктах — с 51% до 76%, в говядине — с 49% до 84%, высока доля отечественной молочной продукции (84%), овощей и бахчевых (87%), в свинине превышает 100%.

Из популярных продуктов неимпортозамещенными остались продукты, которые не растут в России из-за климатических особенностей, например тропические фрукты, кофе.

В 2017 году экспорт продукции российского АПК впервые опередил экспорт продукции военно-промышленного комплекса, а в 2020 году превысил импорт АПК, и Россия стала нетто-экспортером. По сравнению с 2002 годом поставки продукции российского АПК на зарубежные рынки выросли с $4,35 млрд до $41,6 млрд в 2022 году, то есть почти в десять раз. При этом география поставок расширилась со 106 до 160 стран.

В современном стремительно меняющемся мире такие выдающиеся показатели даже при наличии самых уникальных кадров, технологий и почв были бы невозможны без качественного, быстрого и учитывающего все особенности аграрной отрасли финансирования, финансовых инструментов и решений.

Инвестиции в подготовку кадров, науку и технологии — залог развития и безопасности аграрного комплекса России Начав работу 23 года назад как специализированная кредитная организация, Россельхозбанк (РСХБ) стал экосистемой, которая содействует технологической модернизации агропромышленного комплекса (АПК), раскрытию экспортного потенциала отрасли, развитию малых форм хозяйствования, привлечению молодых кадров и повышению качества жизни в сельской местности. Приверженность такому подходу еще раз подтвердилась на завершившемся на днях очередном Петербургском международном экономическом форуме. Симбиоз IT и аграриев Одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала сессия «Цифровой прыжок в агроиндустрии», посвященная тому, как рынки конкурируют за молодых высококвалифицированных специалистов. Участие в дискуссии приняли заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко, сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов, генеральный директор iFarm Александр Лысковский, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, председатель комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, ректор Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Екатерина Ижмулкина, а также главный исполнительный директор Terroir Concept Александр Аверьянов и заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике компании «Фосагро» Михаил Стеркин. АПК и IT-индустрия в последние годы образовали эффективный симбиоз: в сельском хозяйстве есть задачи и ресурсы, а компании рынка высоких технологий готовы предложить инструменты и решения. Эта тенденция не только качественно меняет обе отрасли, содействуя появлению новых технологий, но и влияет на рынок труда, образования и смежные сферы. «За последние два года отрасль агротехнологий вошла в топ-3 отраслей по количеству мировых инвестиций, а венчурный капитал превысил $85 млрд. Особенностью именно российского агротеха является присутствие технологий на каждом этапе производства: от селекции семян с помощью генного редактирования до вывода продукции на рынок. Благодаря достижениям отечественной селекции срок вывода новых видов семян на рынок сократится с десяти до двух-трех лет. Однако многие технологии в сельском хозяйстве применяются пока что не более шести лет, поэтому для подтверждения их эффективности и для их дальнейшей разработки требуются новые инвестиции, новые идеи и новые кадры. По-настоящему "цифровой прыжок" в агроиндустрии наступит, когда молодые специалисты—недавние выпускники вузов будут думать об агротехе как о первом выборе при поиске работы»,— отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. И если молодежь пока изучает возможности для реализации своего потенциала в сельском хозяйстве и смежных отраслях, инвесторы уже определились, даже несмотря на ожидаемый спад экономики в прошлом году. Инвестиции в регионы В России в 2022 году в подавляющем большинстве случаев венчурное финансирование получали проекты онлайн-доставки продуктов питания. Однако среди компаний, проинвестированных в 2022 году, также фигурируют стартапы, специализирующиеся на геномной селекции, технологиях в области производства и ритейла, переработке органических отходов, сельскохозяйственной робототехники, сенсоров и интернета вещей, стимуляции роста растений, средств защиты растений. Отдельно стоит отметить активную поддержку сельскохозяйственных инноваций на государственном уровне: более восьми агротехнологических стартапов получили гранты и на развитие отечественного отраслевого высокотехнологического бизнеса от «Сколково», Фонда содействия инновациям, а также региональных фондов и операторов (причем размер грантов варьировался в денежном диапазоне от 500 тыс. до 260 млн руб.). Среди грантополучателей оказались учреждения, занимающиеся вертикальным фермерством, системами управления хозяйством, технологиями точного внесения удобрений и семян, организацией агротехобразовательной деятельности, разработкой программного обеспечения для ветеринарной лабораторной диагностики и информационно-аналитической агроплатформы, аудитом сельскохозяйственных земель при помощи беспилотных летательных аппаратов и пр. «В 2021 году по своим объемам инвестиции в агротех задали высочайшую планку. Продолжить позитивную динамику в 2022 году оказалось достаточно сложно. Однако целесообразно ожидать, что в 2023 году инвесторы будут более активны на агротехнологическом направлении, а осторожность, порожденная целой совокупностью глобальных социально-экономических причин, сменится энтузиазмом в плане потенциального финансирования подающих надежды агротехпроектов, в том числе в России»,— отметила Елена Батурова. Перечислим лишь несколько новых проектов, о которых было заявлено в рамках питерского форума. Новый тепличный комплекс общей площадью более 45 га будет построен в Бобровском районе Воронежской области и введен в эксплуатацию в 2025 году. Его мощность составит 61,1 тыс. тонн огурцов ежегодно. Результатом проекта станут не только создание 700 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет Воронежской области порядка 260 млн руб. ежегодно, но также наращивание производственного и экспортного потенциала региона, который занимает седьмое место среди всех регионов страны по экспорту продукции АПК. Образовательный проект для предпринимателей «Школа фермеров» заработает в Карелии, которая славится своей аквакультурой и 40% форелеводческих предприятий которой уже работают с РСХБ. Банк активно участвует в развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Карелии, и доля региона в производстве сельхозпродукции России уже увеличилась до 9%. В Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года сформированы и одобрены правительством России пять прорывных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, IT, горнодобывающей отрасли, жилищного строительства, туризма. РСХБ примет участие в их реализации и профинансирует строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта «Чегем-Агро» в составе АПХ «ЭКО-культура». В Тамбовской области будут реализованы проекты в области выращивания зерновых и масличных, в том числе для обеспечения кормовой базы животноводства, интенсивного садоводства, молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства, переработки побочных продуктов свеклосахарного производства, переработки мясного сырья. Приоритетным направлением работы РСХБ в регионе является поддержка фермерства. Доля банка в кредитовании малых фермерских хозяйств составляет 70%. Россия — новый центр виноделия Отдельной темой разговора, невозможного без РСХБ, на ПМЭФ стало развитие виноделия в России. Рынок российского виноделия уже вошел в фазу устойчивого роста, когда первые успехи по замещению иностранных поставщиков сменяются появлением собственных успешных марок, эталонных производителей и искушенных потребителей. Доля России в мировом производстве вина сейчас демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%. Ключевыми факторами, определяющими эту тенденцию, становятся, с одной стороны, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, с другой — конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен. «Все это, по сути, очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно, поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи: Беларусь, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн, на будущее тренд, очевидно нарастающий»,— привел данные руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов во время дискуссии на тематической площадке «ВиноГрад». Программы по стимуляции роста потребления российского вина можно уже сейчас назвать эффективными. Согласно прогнозу потребления российского вина экспертов РСХБ, с 2022 по 2023 год этот показатель вырастет на 0,5 л на человека в год. Далее такая тенденция продолжится, и к 2030 году российского вина будут потреблять уже около 4,5 л в год. Важнейшими факторами поддержки этого тренда стали господдержка, джентрификация потребления алкоголя, популяризация российских вин посредством фестивалей, дегустаций, соцсетей, агротуризма, развитие технологий производства, а также повышение качества продукции, диверсификация каналов сбыта. Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние десять лет банк помог реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса и содействие в продвижении туров на отечественные винодельни. Полина Трифонова

Россельхозбанк (РСХБ) идет рядом с аграриями уже 23 года, помогая реализовать свой потенциал в полном объеме. За эти годы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн руб., в том числе 1,2 трлн руб. на реализацию 5,5 тыс. инвестиционных проектов. РСХБ стоит у истоков производства индейки и овощей закрытого грунта в стране. Банк профинансировал 2735 предприятий молочного и мясного направлений. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо в стране — это продукция предприятий, которые были построены с привлечением финансирования Россельхозбанка. Перечислять проекты можно практически бесконечно.

На сезонные работы направлено 4,6 трлн руб. кредитных средств, из которых 1,7 трлн руб. сельхозпроизводители получили по льготной ставке. Доля РСХБ в кредитовании сезонных работ в целом по стране составляет 70%, в ряде регионов банк — единственный кредитор посевной и сбора урожая. Банк понимает важность технологической и технической составляющей отрасли и активно занимается техническим переоснащением АПК. На покупку сельскохозяйственной техники и оборудования РСХБ выдал финансирование в объеме 587 млрд руб., в том числе для приобретения 68 тыс. тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Разворот на малый и средний бизнес

Последние месяцы, кажется, уже общим местом для финансовых организаций стал разворот на работу с малыми и средними предприятиями, которые, как оказалось, менее подвержены геополитическим катаклизмам. Аграрный комплекс и РСХБ как его неотъемлемая часть уже давно научились работать не только с сельскохозяйственными корпорациями, но и с небольшими фермерами, роль и значение которых в сельском хозяйстве России становится все более и более значимыми, а само фермерство все более и более привлекательным для предпринимателей, в том числе молодых.

В 1990-х годах доля фермеров в производстве российской продукции сельского хозяйства колебалась на уровне 1–3%. За время работы РСХБ (с 2000 года) доля крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) выросла до16,2%, то есть в пять раз, а объем произведенного ими продовольствия — в 61 раз, до 1,4 млрд руб. В отдельных направлениях доля фермеров особенно высока, например в выращивании семян подсолнечника (33%), в производстве зерновых и зернобобовых (29%).

Банк понимает, что должен и может не только оказывать фермерам финансовую поддержку, но и делиться с ними теми компетенциями и знаниями об отрасли, которые наработаны за 23 года. Так, с 2020 года банк развивает образовательный проект «Школа фермера» на базе аграрных вузов. Учебный курс помогает строить прозрачный, управляемый, рентабельный агробизнес. Выпускниками стали 3,4 тыс. человек в 56 субъектах страны.

Экосистема для своих

В вопросах поддержки фермерского бизнеса и продукции РСХБ придерживается экосистемного подхода, работая как с запросом самих предпринимателей, так и их потенциальных потребителей.

Так, с 2022 года банк проводит мини-ярмарки фермерской продукции «Вкусная пятница» — в собственных отделениях и на территории государственных учреждений. Всего за год банк организовал 4,1 тыс. «Вкусных пятниц», в которых свою продукцию представили около 5,3 тыс. фермеров. Одна такая «пятница» может сформировать выручку фермера за месяц. В формате городских праздников уже пять лет банк организует фестивали «СВОЕ». В 15 регионах фестивали посетили 1,2 млн человек.

Для аграриев банк создал экосистему «Свое». Сейчас в экосистему «Свое» входят семь платформ, которыми пользуются 3 млн человек.

В созданном Россельхозбанком маркетплейсе «Свое Родное» 10,7 тыс. фермерских хозяйств и более 110 тыс. товаров. Ежемесячно реализуется более 50 тыс. заказов. Сервис бесплатный для продавцов и удобный для покупателей: предложение формируется автоматически с учетом геолокации пользователя. Платформа «Свое Фермерство» запущена летом 2020 года — это B2B-ресурс для развития хозяйства. Фермеры могут приобрести на ней семена, технику, удобрения, технологии и т. д. Россельхозбанк активно развивает инструмент, добавляя новые сервисы: по селекции и генетике, агропроектированию — все, что поможет сельхозпроизводителям повышать эффективность и управляемость бизнеса. Получать дополнительный доход предприниматели могут и через агрегатор агротуров «Свое За городом».

Достучаться до всех уголков страны

Банк предлагает физическим лицам традиционные розничные финансовые продукты, причем доступны сервисы банка даже в самых удаленных уголках, которыми часто и являются аграрные регионы. Притом что более 90% клиентов РСХБ пользуются услугами в цифровом формате, банк обеспечивает 100-процентную доступность финансовых услуг на сельских территориях и входит в первую тройку по размеру филиальной сети. 66% из 1,5 тыс. отделений расположены в малых населенных пунктах. Наравне с открытием новых и реновацией действующих точек продаж РСХБ начал развивать новый тип присутствия — Центры деловой активности. Концепция «больше, чем банк» уже реализуется в Саратовской и Липецкой областях, на Северном Кавказе. Внутри Центр поделен на зоны: банковского сервиса, рабочую зону для предпринимателей и уголок здоровья для физических лиц.

РСХБ понимает потребности не только аграрного бизнеса, но и самих аграриев, крестьян и фермеров, в этой отрасли занятых. В 2020 году Россельхозбанк стал флагманом программы «Сельская ипотека». Доля банка в этом сегменте составляет 75%. Льготный кредит помог улучшить жилищные условия на селе или переехать жить за город 85 тыс. клиентов, общий объем выдач превысил 175 млрд руб. Средний возраст заемщика — 38 лет. Активнее всего сельскую ипотеку берут на жилье в Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Ленинградской и Тюменской областях.

Помимо кредитования банк помогает и с подбором жилья, услугами по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома через цифровую площадку «Свое Село».

В сентябре 2022 года банк выдал карту десятимиллионному клиенту, ее обладателем стал житель Красноярского края. Одна из самых популярных карт — «Амурский тигр». С каждой трансакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Клиенты РСХБ перечислили на сохранение популяции амурских тигров более 150 млн руб.

Главные инвестиции — в человеческий капитал

Россельхозбанк поддерживает усердных и одаренных учащихся 54 аграрных вузов в 49 регионах России. Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тыс. руб., аспирантов — 20 тыс. руб. Также банк проводит конкурсы на получение именной стипендии для учащихся технических специальностей ведущих вузов страны, имеющих прикладное значение для IT и АПК.

В 2022 году конкурс «Агролидеры России» привлек 2,5 тыс. студентов из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. После погружения в тренды АПК и консультаций с отраслевыми менторами участники представили на суд жюри собственные инновационные решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов вошли в «золотой» кадровый резерв АПК, а 10 победителей получили приглашения на стажировку в крупнейших компаниях. А платформа «Я в Агро» помогает работодателям находить специалистов (сельхозпредприятия опубликовали 20 тыс. вакансий), а соискателям наиболее эффективно выстраивать карьерный трек в отрасли.

Полина Трифонова