Omoda C5 получил спецверсию Black Diamond

Бренд Omoda анонсировал новую модификацию кроссовера Omoda C5 для российского рынка — исполнение Black Diamond.

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Фото: Omoda Omoda C5 Black Diamond

Фото: Omoda

Автомобиль получил выполненный в черном цвете — кузова лишен красных акцентов, новые диски сделаны черными — экстерьер. Интерьер также отличается черными материалами отделки.

Кроссовер с подключаемой задней осью оснащается 150-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач версию Black Diamond имеет в комплектации Supreme, а переднеприводная модель со 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором — в исполнении Ultimate.

Новый Omoda C5 Black Diamond уже доступен к заказу у официальных дилеров марки в России. Стоимость спецверсии не названа.

Максим Вершинин

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