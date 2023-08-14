NRK: пассажирский самолет пролетел через закрытое воздушное пространство Украины

Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины 25 июля. Об этом сообщил норвежский национальный вещатель NRK со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar24.

Самолет следовал по маршруту Осло—Анталья. После двух часов пути самолет сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После он вошел в воздушное пространство Румынии.

BBN Airlines подтвердила NRK, что их самолет входил в воздушное пространство Украины. В компании пояснили, что он изменил курс из-за приближающегося шторма. «Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты»,— сказал представитель компании.

Рейс выполнял самолет Airbus A312-200. На нем можно перевозить до 180 пассажиров. Самолет арендовали у другой турецкой компании — Freebird Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах. Компания не ответила на вопросы NRK о том, были ли проинформированы пассажиры самолета и украинские власти о входе в воздушное пространство Украины.

Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года — с первого дня после ввода российских войск в страну. В феврале 2023-го в воздушное пространство Украины случайно зашел самолет польской авиакомпании Lot, в июне — польской чартерной авиакомпании Enter Air.

Что происходит на 537-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко