Топ-менеджер «Газпрома» отложил свой визит в Пермь

Как стало известно «Ъ-Прикамье», намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова перенесен. По информации источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, топ-менеджер «дочки» «Газпрома» отложил визит из-за изменившегося графика главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Господа Турчак и Густов ездят по регионам вместе, в Перми они должны были провести совещание по газификации, объяснил собеседник. В пермской компании «Газпрома» перенос визита Сергея Густова не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источник, близкий к «Единой России», подтвердил, что пока в программе визита Андрея Турчака нет. «Но мы все равно готовимся. Все еще может поменяться»,— добавил он.

Ранее сообщалось, что господин Густов должен был принять участие в открытии обновленного сада имени Гоголя в Перми. Сейчас визит руководителей «Газпрома» и «Единой России» может состояться в сентябре, после проведения выборных кампаний в регионах РФ.

Напомним, топ-менеджер «Газпрома» должен был прибыть в Пермь в начале июля, но его визит был отложен из-за того, что в краевой центр не смог приехать глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак.