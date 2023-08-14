Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face за нарушение закона об иноагентах

Судья Кировского райсуда Уфы Ришат Зайдуллин оштрафовал рэпера Ивана Дремина (имеет статус иностранного агента), известного под псевдонимом Face, на 30 тыс. руб.

Господин Дремин не предоставил отчеты о своей деятельности (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Ни Иван Дремин, ни его представитель в судебном заседании участия не принимали.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», музыкант был признан виновным в неисполнении требований в связи с признанием его выполняющим функции иностранного агента: не маркировал свои посты в соцсетях соответствующей пометкой. Тогда суд обязал его выплатить 10 тыс. руб. В базе данных ФСПП не нашлось текущих задолженностей со стороны господина Дремина.

Венера Хисамова

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