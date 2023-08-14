Искусственный интеллект помогает управлять персоналом отеля на курорте «Роза Хутор»

С помощью IT-системы SteadyControl хилинг-отель Green Flow значительно улучшил клиентский сервис и увеличил свою оценку



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Хиллинг-отель Green Flow на курорте «Роза Хутор» внедрил российскую систему контроля и управления персоналом SteadyControl. Она управляет всеми процессами в зоне ресепшн и контролирует качество работы белбоев. Система объединила искусственный интеллект, технологии аудио- и видеоаналитики с современными практиками менеджмента. С помощью аудиобейджей, видеокамер и интеграции с кассой SteadyControl ежедневно анализирует соблюдение стандартов, заложенных в бренд отеля.

За полгода работы оценка отеля Green Flow на платформе TrustYou выросла на 2%. На 40% увеличилось выполнение стандарта по оповещению гостей о всех оздоровительных услугах во время заселения. Именно благодаря хилинг-концепции и активностям, которые входят в стоимость проживания, клиенты выбирают отель снова.

«25% наших гостей возвращаются вновь, поэтому важно, чтобы с каждым приездом качество сервиса было на высоте. Система помогла воплотить хилинг-концепцию в каждом сотруднике. В ближайших планах подключить к системе наш ресторан и хилинг-центр»,— говорит генеральный менеджер отеля Green Flow Дмитрий Шацкий.

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По его словам, всесторонние проверки позволяют добиться объективной оценки работы персонала, а данные системы помогают принимать обоснованные решения о повышении сотрудника или премировании за качественно выполненную работу. На данный момент 85% выполнения всех стандартов в SteadyControl эквивалентно полному KPI администратора отеля Green Flow.

«В каждом отеле на старте мы выявляем проблемы в отработке конфликтных ситуаций. Сотрудники боятся негатива, действуют хаотично или скрывают жалобы от руководства. В отеле Green Flow нам удалось вывести отработку негатива к 100% соблюдению. Сотрудники проявляют инициативу, берут обратную связь у каждого гостя, а в случае претензии качественно и четко отрабатывают каждое обращение. Это позволяет нивелировать конфликт на месте, избежав негативных отзывов и сохранив рейтинг отеля», — рассказывает руководитель отдела сопровождения SteadyControl Виолетта Лебеденко.

SteadyControl — это система контроля и управления персоналом. Она объединила современные практики менеджмента, искусственный интеллект и последние технологии аудио- и видеоаналитики в едином решении. Система признана лидером повышения эффективности персонала в ритейле, HoReCa, сфере АЗС, автодилерских центрах и других отраслях. Методология SteadyControl и экспертное сопровождение в каждой отрасли обеспечивают рост выручки и быструю окупаемость инвестиций при минимальном вовлечении топ-менеджмента. Ежедневно она помогает управлять более 50 тыс. сотрудников и улучшать сервис в Subway, KFC, «Додо Пицца», Wawelberg Hotel, Askona, «Дятьково», Мотор Ленд и других компаниях.

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