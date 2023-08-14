Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как крупные американские IT-корпорации стремятся отказаться от удаленного режима работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brooks Kraft LLC / Corbis / Getty Images Фото: Brooks Kraft LLC / Corbis / Getty Images

Представьте, что утром вам не нужно ехать в офис, а вместо этого вы можете поспать лишний час и меньше нервничать. После можете выйти из своего номера и быстро перекусить вкусным завтраком или потренироваться перед началом работы. По завершении трудового дня насладитесь тихим вечером на крыше-террасе или посетите интересное мероприятие неподалеку. Такой рекламой Google пытается вернуть своих сотрудников с удаленного варианта работы в офис.

Для этого корпорация подготовила специальное предложение по заселению в гостинице на территории своего кампуса в Маунтин-Вью. Проживание платное. Одна ночь на таких условиях обойдется в $99, выяснил американский телеканал CNBC. Инициатива облегчит переход на гибридный график, уверены в IT-корпорации. Но предложение сделали временным. Пожить в гостинице вместимостью 4 тыс. человек сотрудники смогут до конца сентября. Сложность возврата людей в офис Google обусловлена во многом высоким спросом на жилье в ближайших к кампусу районах и, как следствие, дороговизной аренды. Особая нехватка наблюдается в городе Маунтин-Вью, где находится большое число корпоративных офисов.

И Google не единственная компания, пытающаяся вернуть сотрудников с удаленки. По иронии судьбы особую активность в этом начал проявлять вендор, чьи доходы резко выросли в 2020 году на фоне, если не благодаря пандемии и всеобщего перехода в онлайн. Речь о компании Zoom. Она требует, чтобы многие из ее 7,4 тыс. специалистов стали появляться в офисе. А недавно руководство сделало предложение сотрудникам, которые живут в радиусе 75 км от офиса — трудиться очно на условиях неполного рабочего дня. Такую схему решено реализовать в этом месяце и сентябре. После того как часть сотрудников выразили недовольство тем, что они тратят много времени и денег на дорогу, глава Zoom Эрик Юань выразил уверенность в использовании в будущем гибкой рабочей модели.

Amazon, Apple и другие крупные IT-корпорации проходят схожие стадии. Согласно результатам исследований Gallup, более 90% людей, которые могут трудиться удаленно, хотят иметь определенную гибкость в выборе места работы.