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АО «Птицефабрика «Белокалитвинская» перешла к новому владельцу

ИП Благодарная Татьяна приобрела АО «Птицефабрика «Белокалитвинская». Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка, который профинансировал покупку в объеме 440 млн руб.

Как указано в сообщении, птицефабрика «Белокалитвинская» специализируется на яичном и мясном производстве. Предприятие имеет четыре корпуса содержания кур-несушек на 616 тыс. голов, столько же корпусов — для содержания цыплят бройлеров на 172 тыс. голов, а также здание яйцесклада, собственный убойный цех, инкубатор, цех производства яичного порошка и т. д. Мощность фабрики составляет 140-150 т мяса в месяц и 11-12 млн штук яиц в месяц.

Согласно сообщению, в настоящее время птицефабрика «Белокалитвинская» не работает, новый владелец планирует запустить предприятие в четвертом квартале 2023 года.

Пресс-служба Сбербанка продавца фабрики не называет. В информационной системе «СПАРК-Интерфакс» владельцем 88% доли в АО «Птицефабрика «Белокалитвинская» на 2021 год указан банк «Центр-Инвест».

Как писала газета «Ведомости» в 2019 году, птицефабрика «Белокалитвинская» кредитовалась в «Центр-Инвесте», акции предприятия были в залоге у банка, который «предложил акционерам-физлицам в счет долга компании перед банком передать акции по их залоговой стоимости».

Вадим Водолазов

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