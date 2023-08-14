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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин: аэропорт Донецка планируют восстановить в ближайшие пять лет

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в ходе боевых действий аэропорт Донецка получил сильные повреждения. Однако, по его словам, власти планируют восстановить его в ближайшие пять лет.

Разрушенный аэропорт Донецка

Разрушенный аэропорт Донецка

Фото: Илья Барабанов, Коммерсантъ

Разрушенный аэропорт Донецка

Фото: Илья Барабанов, Коммерсантъ

«В Донецке после прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать»,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

Говоря об аэропорте в Мариуполе, Марат Хуснуллин отметил, что он также был сильно поврежден, однако взлетная полоса «находится в более-менее приличном состоянии». В ближайшие два года, по словам господина Хуснуллина, восстанавливать аэропорт не планируют. «Но в плане трехлетнем у нас это есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту»,— сказал он.

Бои за донецкий аэропорт начались в марте 2014 года. В январе 2015-го действующий на тот момент глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об установлении контроля над Донецким аэропортом.

План по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областей был утвержден в прошлом году. Согласно плану, регионы планируется восстановить за три года, то есть к 2026-му.

19 марта 2023 года Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. Во время визита Марат Хуснуллин рассказал ему о сильном разрушении мариупольского аэропорта и планах его восстановления. «Рассчитываем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж»,— сказал тогда вице-премьер. На уточняющий вопрос президента о сроках реконструкции господин Хуснуллин ответил, что ее планируется завершить в 2025 году.

Подробнее о визите Владимира Путина — в публикации «Ъ» «Мариупольские рассказы».

Милена Костерева

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