Краевой вице-премьер стал участником ДТП на трассе Полазна — Чусовой

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов устроил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Сам чиновник при этом никаких травм не получил. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ДТП произошло вчера утром на трассе Полазна — Чусовой. Infinity под управлением господина Борисова врезалась в ехавшую впереди Daewoo Nexia. В результате столкновения водитель и трое пассажиров Daewoo получили переломы и ушибы. Прибывшие сотрудники ДПС провели освидетельствование — водители были трезвые.

Собеседник в правительстве Прикамья сообщил, что обстоятельства дорожного происшествия устанавливает ГИБДД. Предварительно, автомобили двигались в попутном направлении с разрешённой скоростью, столкновение произошло при повороте впереди идущего автомобиля налево. В настоящее время проходит разбирательство в рамках административного процесса. Александр Борисов на связи с потерпевшими, с его стороны им предложена необходимая помощь.

Александр Борисов был назначен заместителем председателя правительства — министром территориального развития Пермского края в январе 2019 года.