Ярославское правительство покупает электробусы

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области объявил закупку 38 электробусов. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1 млрд 551 млн руб. или 40 млн 836 тыс. руб. за единицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электробусы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Электробусы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Электробусы будут оформлены в том же стиле, что и автобусы, которые появились в ходе модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев во время отчета в Ярославской областной думе заявлял, что регион получил безвозмездную субсидию из федерального бюджета. Всего на приобретение 35 электробусов и 25 зарядных станций для Ярославля планировалось потратить 1,7 млрд руб.

Как заявил генеральный директор АО «ПАТП-1» (управляющая компания «Яргорэлектротранса») Денис Пырлог, для электробусов будут разработаны новые маршруты, в частности, в Заволжский район Ярославля.

Антон Голицын