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В Ярославской области расходы бюджеты выросли на 9,4 млрд рублей

В Ярославской области региональный бюджет на 2023 год увеличился на 9,4 млрд руб., 8 млрд из которых — федеральные средства. Внесенные правительством области поправки в бюджет приняла ярославская облдума. Подробнее об изменениях рассказал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Произошло серьезное увеличение нашего областного бюджета, а это значит, что возможностей у региона стало больше и он сможет развиваться опережающими темпами. Расходы бюджета на 2023 год выросли на 9,4 млрд руб. (до 126 млрд руб.), из которых 8 млрд руб. – это федеральные средства и только 1,4 млрд руб. – областные. Дефицит бюджета в 2023 году увеличится на 2 млрд руб., но федерация возместит нам эти расходы в первом квартале 2024 года. Ярославская область получила федеральный бюджетный кредит на 2,3 млрд руб., потратим эти средства на реализацию социально значимых проектов опережающими темпами. В частности, 2,1 млрд руб. направим на ремонт региональных дорог (62,5 км), в том числе дорог Рыбинск – Арефино, станция Лом – Большое Село и Рыбинск – Пошехонье. На 174 млн руб. с опережением будут приобретены и оснащены оборудованием 13 фельдшерско-акушерских пунктов – дополнительно к 17 ФАПам, которые закупают по плану в этом году. Также капитально отремонтируют три поликлиники и шесть ФАПов»,— сказал господин Евраев.Еще 169 млн руб. правительство направит на ремонт ряда учреждений культуры.

Правительство области погасит бюджетный кредит в первом квартале 2024 года за счет федеральных средств. Михаил Евраев добавил, что безвозмездно область получила порядка 6 млрд руб. из федерального бюджета, из которых 4,4 млрд руб. пойдет на городской электротранспорт и автомобильный транспорт: 1,7 млрд руб. – на приобретение 35 электробусов и 25 зарядных станций, 2,7 млрд руб. – на возмещение расходов концессионера на реконструкцию и эксплуатацию имущественного комплекса этой сферы в Ярославле.

Также губернатор пояснил, что 402 млн руб. пойдет на создание туристического кода центров городов Углича и Переславля-Залесского, 70 млн руб. правительство области направит на перенос с 2024-го на 2023 год работ по строительству ледовой арены в Тутаеве, на 21 млн руб. правительство региона закупит 35 камер для мониторинга пожароопасной обстановки, на ремонт кровель в 10 больницах правительство области заложило 25 млн руб.

По словам Михаила Евраева, значительные позитивные изменения в сфере развития дорожной инфраструктуры будут по всей территории области.

«Если говорить про Ярославль, то финансирование по дорогам приближается к почти 5 млрд руб. Сейчас – 4,7 – 4,8 млрд руб. Такого никогда не было. Всего приведут в порядок 93 дороги. Ключевые – улица Победы, участки проспектов Машиностроителей, Октября, Дзержинского, Ленинградского, Фрунзе, улиц Свободы и Пожарского и другие. К ноябрю будет совершенно иная ситуация по дорогам»,— сказал губернатор.

Алла Чижова

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