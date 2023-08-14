«Аэрофлот» готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

«Аэрофлот» в сентябре намерен заключить с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху») твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Сумму контрактов он не назвал.

Как уточнил господин Александровский, лайнеры SJ100 пополнят парк авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот»), первые два самолета она должна получить уже до конца года. По его словам, основной пул запчастей для SJ100 сформирует компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). «Аэрофлоту» должны передать МС-21 в конце 2024 года. Также рассматривается возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев добавил, что самолеты типа SJ100 будут востребованы в том числе для создания новых региональных хабов в регионах. «В текущих условиях стоместные машины по-прежнему будут применяться на отдельных международных направлениях с вылетом из регионов»,— уточнил он.

Как выяснил «Ъ», стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. Такое предложение Государственная транспортная лизинговая компания направила авиакомпаниям, не входящим в «Аэрофлот». Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. Минфин говорил, что около 280 млрд руб. выделят на проект из средств Фонда национального благосостояния.

Подробности — в материале «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Лаура Кеффер