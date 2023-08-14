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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека

В Забайкальском крае в результате аварии погибли четыре человека, из них двое детей. Еще шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло на автодороге Чита—Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка. По данным ведомства, 28-летний водитель Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda. Оба водителя были трезвые.

Как отмечает МВД, находившиеся в Honda дети перевозились без детских удерживающих устройств. Погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda. Среди пострадавших также есть дети.

Лаура Кеффер

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