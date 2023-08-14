Ракетчик попал в самое сердце

Военный суд приступил к рассмотрению необычного уголовного дела — о драке двух военнослужащих-ракетчиков в московской бане, закончившейся убийством биллиардным кием одного из них. Обвиняемый в убийстве признал вину и может рассчитывать на смягчение приговора, однако сурового наказания ему все равно не избежать, так как ранее рядовой отсидел срок за половую связь с подростком и был осужден условно за грабеж с проникновением в жилище, в ходе которого похитил одеяло.

Как стало известно “Ъ”, в 235-м гарнизонном военном суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве военнослужащего одной из частей РВСН прапорщика Алексея Белова. Он стал жертвой своего приятеля, рядового Антона Яновского, состоящего в должности электромонтера в ракетном полку, расположенном в Саратовской области. Последний, обвиняемый 517-м военным следственным отделом СКР по соответствующей ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и предстал перед судом.

Как рассказал “Ъ” адвокат Антона Яновского Максим Кашин, его подзащитный раскаялся, признал вину и извинился перед родственниками погибшего товарища. Рядовой сдался правоохранителям сразу после совершенного убийства, с первых дней расследования активно сотрудничал со следствием, и это, как пояснил защитник, должно стать смягчающим его вину обстоятельством. «Наша задача сейчас — по возможности уменьшить срок»,— пояснил защитник Кашин.

Стоит отметить, что помимо смягчающих в уголовном деле есть и отягчающие обстоятельства. В ноябре 2018 года Россошанский райсуд Воронежской области приговорил Антона Яновского к полутора годам колонии за половую связь с «лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста» (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а в ноябре 2020 года он получил условное наказание от Кантемировского райсуда за «грабеж с проникновением в жилище» с отсрочкой приговора на три года. В последнем случае, как следует из судебного решения, будущий солдат залез на чердак частного дома, откуда украл стеганое одеяло стоимостью 700 руб. Вор с добычей был застигнут хозяйкой, однако, перебросив одеяло через забор, с ним скрылся. Затем прятался в лесу, опасаясь, что за ним придет полиция.

Учитывая, что Яновский впоследствии нарушал режим, полиция обратилась в суд, который запретил ему по ночам выходить из дома, посещать места культурно-массового отдыха, а тем более бары и рестораны, в которых подают спиртные напитки.

Таким образом, в гарнизонном суде рядовому придется отвечать не только за убийство, но и за недавний грабеж, который ему временно «простил» гражданский суд.

Напомним, убийство было совершено вечером 11 января этого года в банном комплексе «Афродита», расположенном на Севастопольском проспекте, 61. За пару недель до этого 24-летний рядовой Яновский и 41-летний прапорщик Белов были командированы из своих подразделений в 27-ю отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную в Новомосковском административном округе столицы. Вечер военные Яновский и Белов решили провести в московской бане. В «Афродиту» они приехали около 21 часа. При этом, по словам администратора, оба военных уже были навеселе, привезли с собой водку, да еще и заказали пиво. Примерно через час администратор попросила посетителей оплатить аренду, и они пообещали это сделать. Однако еще через несколько минут после этого разговора к кассе подошел один только рядовой. Он сообщил, что убил товарища, и попросил вызвать полицию. Как было установлено военным следствием, в комнате отдыха мужчины повздорили из-за распределения оплаты между ними, и спор быстро перерос в драку. Рядовой-ракетчик при этом оказался то ли проворнее, то ли трезвее своего старшего коллеги: разломив пополам биллиардный кий и вооружившись острым обломком, он нанес оппоненту точный удар в сердце.

Сергей Машкин