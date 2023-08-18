Будет у Даши Филипповой внутривенное питание!

11 августа на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю четырехмесячной Даши Филипповой из Бурятии («Привязанность», Инна Кравченко). У девочки врожденное поражение кишечника, чтобы спасти ее, хирургам пришлось удалить большую часть тонкой кишки. Теперь Дашу кормят внутривенно, ее организм обычную детскую пищу практически не усваивает. Но покупать дорогое питание для внутривенного введения и лекарства семья малышки не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 798 244 руб.) собрана. Мария, мама Даши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша Филиппова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша Филиппова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 11 августа 14 211 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Бурятия», «Южный Урал», «Ивтелерадио», «Дагестан», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 27 788 914 руб.