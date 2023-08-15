Импортозамещение в заносе

Российский спорт живет в условиях санкциях уже давно. Но одно дело не иметь возможности принять участие в каких-то турнирах или выступать на них под нейтральным флагом, совсем другое — лишиться возможности покупать необходимый для спорта инвентарь. И в самой сложной ситуации оказался российский автоспорт, где и экипировка, и автомобили, и зачасти для них сплошь зарубежные. Но выход из ситуации найти удалось и на красоте заездов и напряженности борьбы санкции ничуть не сказались. Что наглядно иллюстрирует Гран При Российской Дрифт Серии.

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Санкции санкциями, но если очень нужно, то добыть можно все. И пусть крупные производители запчастей и комплектующих отказываются напрямую поставлять свои товары в Россию, есть посредники, которые доставят необходимое по нужному адресу. Да, растут сроки доставки, да, увеличивается конечная стоимость, но достать тот же комбинезон или турбину сложностей особых нет. Другое дело — автомобили и пилоты.

Подавляющее большинство дрифт-каров построено на базе японских и немецких автомобилей, причем подержанных, ведь за основу берутся весьма почтенные модели, выпуск которых давно прекращен. Понятно, что количество таких автомобилей конечно и рано или поздно придется заняться созданием дрифт-каров на платформе более современных моделей, и здесь уже либо придется выбирать из того, что уже есть в России, либо везти окольными путями из Азии и с Ближнего Востока. Что возможно, но сложно. Хотя и не станет помехой для тех, кто действительно хочет построить новую машину для дрифта.

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А вот с зарубежными пилотами все сложнее. Сезон-2021 стал одним из самых интересных в истории Гран При Российской Дрифт Серии, потому что за титул сражались именитые российские пилоты Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев и Дамир Идиятулин, с ними соревновался титулованный украинский спортсмен Алексей Головня и латыши — Николас Бертанс и Кристапс Блушс. А главными звездами стали ирландцы Джек Шанахан и Джеймс Дин. Сейчас о таком интернациональном составе остается только мечтать, но все же без иностранцев RDS GP не осталась. А в их отсутствие стала выращивать собственные таланты.

И третий этап сезона-2023, который принимал Санкт-Петербург, стал ярким подтверждением тому, что российский дрифт если еще и не полностью импортозаместился, то сделал огромные шаги в эту сторону. По всем трем направлениям — есть отечественные запчасти, отечественный автомобиль и отечественные пилоты, способные дать бой заграничным звездам.

Большой дрифт по-русски — карбоновый гиперкар родом из Санкт-Петербурга

Тех, кто следит за миром дрифта, этим не удивить, но для остальных информация о существовании гиперкара российского производства может стать огромным открытием. Но так и есть. Петербургский энтузиаст дрифта и любитель необычных автомобилей Сергей Кабаргин, известный в тюнинг-сообществе как ddKaba, в какой-то момент поставил перед собой амбициозную задачу построить российский суперкар. Собрав команду инженеров, Сергей Кабаргин взялся за дело и воплотил свою цель в жизнь.

Изучив опыт зарубежных конкурентов, ddKaba взял в качестве источника вдохновения Chevrolet Corvette Z06 — от американского спорткара использовали точки крепления подвески и передний магниевый подрамник, а все остальное сделали собственными силами. Белорусские специалисты помогли с карбоновым монококом, Московский авиационный институт подсобил с шлифовкой аэродинамики автомобиля, а все остальное петербургские инженеры сделали своими силами.

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Так появился Flanker F — российский гиперкар, названный в честь экспериментального сверхманевренного истребителя четвертого поколения с передним горизонтальным оперением и двигателями с управлением вектором тяги Су-37, который по кодификации НАТО зовется именно Flanker-F. На сегодняшний день автомобиль существует в двух гоночных версиях с американским V8 и японским V6, но в планах создание версий и с другими силовыми агрегатами.

И пусть вас не смущает наличие зарубежных моторов под капотом российского гиперкара. Да, отечественных двигателей (равно как и многих других узлов и агрегатов) конкурентоспособного уровня пока нет, однако и моторы далеко не стандартные — они серьезно доработаны и настроены российскими специалистами по тюнингу автомобилей, так что как минимум наполовину силовые агрегаты можно считать отечественными. Поверьте, это гораздо лучше, чем ничего.

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Работу над доводкой и тонкой настройкой Flanker F также делят между собой россияне и иностранцы. Точнее, иностранец — за рулем гиперкара из Санкт-Петербурга выступает единственный на сегодняшний день легионер российского дрифта, Чарльз НГ из Гонконга. Опытнейший спортсмен, который имеет за плечами опыт выступления в кольцевых гонках на уровне чемпионата мира, внес огромный вклад в развитие автомобиля. Кропотливая работа совместно с российскими инженерами команды Star Per Stars Aimol, за которую выступают в RDS GP Чарльз НГ и Сергей Кабаргин, позволила в течение 2022 года демонстрировать очевидный прогресс в результатах суперкара.

На финальном этапе Гран При Российской Дрифт Серии-2022 в Сочи Чарльз и вовсе добился исторического успеха — НГ пробился в финал и занял там второе место, записав на счет Flanker F первый для автомобиля подиум в RDS GP. Но и первой победы ждать пришлось недолго — на домашней для гиперкара трассе Igora Drive в Санкт-Петербурге все сложилось воедино. НГ в сложнейших погодных условиях проявил все свое мастерство и одержал долгожданную первую победу для Flanker F и второй раз в своей карьере выиграл этап главного турнира России по дрифту. Лучшее доказательство тому, что при любви к своему делу и должном подходе автомобиль Made in Russia способен не просто участвовать в гонках, но и побеждать.

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Российский инжиниринг мирового уровня

Но о титулах в RDS GP модели Flanker F пока мечтать рано — для этого придется пройти немалый путь, который уже проделала команда «Форвард Авто». Чемпионский коллектив Гран При Российской Дрифт Серии вырос из красноярского магазина автозапчастей «Форвард Авто» и за 20 лет прошел путь от сибирской команды до известного на международном уровне бренда, который знают и уважают в Японии и США.

И заслуга в этом не только отца-основателя и бессменного лидера команды Георгия Чивчяна, но и всех членов коллектива «Форвард Авто». Да, Гоча самый титулованный пилот в российском дрифте, за плечами которого три титула в RDS GP и две победы в Интерконтинентальном кубке FIA по дрифту, но не в этом главная сила красноярского спортсмена. Мало просто быть быстрым и точным на трассе — необходимо знать толк в автомобилях и понимать, как они работают в дрифте, и что именно нужно для постройки мощного и надежного дрифт-кара. И послужной список Георгия Чивчяна и его команды служит лучшим подтверждением тому, что коллектив смог познать этот секрет.

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На сегодняшний день «Форвард Авто» — это не просто спортивная команда, которая выступает в Гран При Российской Дрифт Серии, а целое конструкторское бюро. Красноярский коллектив строит свои автомобили от и до своими силами, а параллельно использует дрифт как испытательный полигон для собственных разработок. Как отмечает менеджер команды Takayama Forward Auto Александр Смирнов, красноярские специалисты превратились в разработчика и производителя комплектующих для тюнинга автомобилей.

У коллектива появился зарегистрированный бренд Forward Racing, под которым выпускаются сотни запчастей. И этим команда убивает сразу двух зайцев. Во-первых, она может воплощать в жизнь свои инженерные идеи, которые рождаются на основе полученного в дрифте опыта. Во-вторых, новые разработки проходят проверку на надежность и удобство эксплуатации в дрифте. Это и отличает профессиональную спортивную команду от просто производителя запчастей — в гонках важна не просто надежность, но и удобство в обслуживании и ремонтопригодность.

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В итоге известную во всем мире дрифт-платформу в лице Nissan Silvia S15 за годы эксплуатации в Красноярске превратили в непобедимый автомобиль. Машина быстра, отличается отточенной управляемостью и невероятной надежностью, что привлекло внимание к работе «Форвард Авто» даже легенды японского дрифта Масато Кавабаты. Трехкратный чемпион D1 Grand Prix и победитель Интерконтинентального кубка FIA по дрифту не просто выступал за российскую команду в RDS GP, но и использовал моторы Made in Krasnoyarsk в своих боевых дрифт-карах в Японии.

И не исключено, что количество зарубежных клиентов, несмотря на санкции, будет только расти. Silvia S15 сняли с производства еще в 2002 году, и век дрифт-каров на этой платформе можно считать закончившимся, но накопленный за годы постройки, обслуживания и тюнинга этой модели опыт в «Форвард Авто» намерены реализовать в новейшем японском купе Nissan Z. Команда не стала размениваться на работу над Nissan 350Z и Nissan 370Z, а сразу приступила к работе с их преемником.

Первый экземпляр модели, которая никогда официально не продавалась в России, да и на мировом рынке делает лишь первые шаги, уже приобретен для Гочи и готовится к гоночному дебюту в сезоне-2024. В этой горячей новинке российского дрифта найдут воплощение десятилетия работы красноярских специалистов над Nissan Silvia S15 и Nissan GT-R поколения R35. И есть все предпосылки, что построенный в России Nissan Z будет сильно конкурентоспособнее дрифт-каров, созданных на той же платформе в США и Японии.

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Впрочем, одной только продукцией Forward Racing импортозамещение в российском дрифте не ограничивается. Оказывается, в России выпускают и свои коробки передач, и делают свои подвески для дрифт-каров, и вообще разрабатывают и производят немало комплектующих. Правда, по качеству и характеристикам они не всегда способны конкурировать с продукцией именитых зарубежных брендов. Но зато российским двигателистам по силам дать фору их зарубежным коллегам. Как говорит пилот Star Per Stars Aimol Борис Абрамов, собранный отечественными механиками мотор способен отходить без проблем целый сезон, а вот подготовленный в Европе агрегат отказал чуть ли не на втором этапе, оставив спортсмена на Igora Drive в статусе зрителя.

Другой проблемой, которую озвучивает пилот, является отношение российских производителей комплектующих к спортсменам. Многие компании готовы предоставлять свои продукты, чтобы испытать их в условиях дрифта и получить обратную связь от пилота, но платить за это никто не собирается. Фактически результаты спортсменов приносятся в жертву тестам новых разработок — в чем должен быть интерес пилота, который не может выступать в полную силу не по своей вине, но никакой компенсации за это не получает? Вот этот замкнутый круг и становится бесконечным — без тестов в боевых условиях запчасти становиться лучше не будут, но превращаться в бесплатного тест-пилот, испытывая новинки ценой своих результатов, спортсмены не хотят…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леонид Шнайдер, пилот команды TimeUp Фото: Russian Drift Series Тимофей Добровольский, пилот команды Takayama Forward Auto Фото: Russian Drift Series Дмитрий Добровольский, руководитель Российской дрифт-серии Фото: Russian Drift Series Георгий Чивчян, пилот команды Takayama Forward Auto, Чарльз НГ, пилот команды Star Per Stars Aimol, и Дмитрий Ермохин, пилот команды Star Per Stars Aimol Фото: Russian Drift Series Следующая фотография 1 / 4 Леонид Шнайдер, пилот команды TimeUp Фото: Russian Drift Series Тимофей Добровольский, пилот команды Takayama Forward Auto Фото: Russian Drift Series Дмитрий Добровольский, руководитель Российской дрифт-серии Фото: Russian Drift Series Георгий Чивчян, пилот команды Takayama Forward Auto, Чарльз НГ, пилот команды Star Per Stars Aimol, и Дмитрий Ермохин, пилот команды Star Per Stars Aimol Фото: Russian Drift Series

Российская молодежь не хуже иностранных звезд

Да и, честно говоря, не должны хотеть. Каждому предписано заниматься своим делом: инженеры должны разрабатывать и проверять свои новинки перед запуском их в производство, а пилотам надлежит ездить ярко и зрелищно, радуя тысячи болельщиков на трибунах автодромов и у экранов телетрансляций. И с этим проблем нет, потому что к живым легендам российского дрифта каждый год присоединяются молодые таланты, многие из которых стали достойным импортозамещением зарубежных пилотов.

В плане работы с молодежью стоит отметить две команды — уже упоминавшуюся Takayama Forward Auto и «FailCrew x ДаркСайд». За последнюю в сезоне-2023 выступают действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и два новичка серии, братья Илья и Владислав Поповы. Именно этот коллектив лучше прочих иллюстрирует то, как воспитываются новые кадры в Гран При Российской Дрифт Серии. С первого же этапа команда закаляет молодежь техническими сложностями и готовит их к непростой жизни в российском автоспорте. Но если серьезно, то под началом опытнейшего Царя два новичка RDS GP растут на глазах — от пилотов, которые едва-едва преодолели квалификацию на старте сезона на Moscow Raceway, к третьему этапу братья прошли путь до уровня спортсменов, уверенно пробивающихся в топ-16 и навязывающих там борьбу более опытным соперникам. Сезон-другой — Илья и Владислав превратятся в крепких середняков, а то и претендентов на подиумы в российском дрифте.

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Примером может служить и опыт «Форвард Авто», которая работает ровно по тому же принципу — в напарники опытнейшему Георгию Чивчяну подбираются молодые пилоты, которые берут от Гочи все лучшее и на глазах эволюционируют. Этим путем прошел Роман Тиводар, который всю свою карьеру в RDS GP выступает в красноярском коллективе и вместе с ним уже выиграл несколько квалификаций и одержал несколько побед в парных заездах. В 2022 году Гоча изрядно поднатаскал в дрифте Леонида Шнайдера, который в сезоне-2023 выступает уже в собственной команде TimeUp, а его место досталось очередному дебютанту серии, Тимофею Добровольскому.

Вообще карьера Добровольского-младшего может служить эталоном спортивного пути молодого пилота. Прежде чем оказаться в статусе пилота Гран При Российской Дрифт Серии Тимофей фотографировался с фанатами серии в роли ростовой куклы талисмана RDS GP Конусая, работал сотрудником чемпионата в паддоке, а гоночного опыта набирался в «младшем» турнире RDS Europe. А, оказавшись в Takayama Forward Auto, блестяще воспользовался возможностью выступления бок о бок с легендарным Гочей. И с первого же этапа продемонстрировал скорость и стабильность, а в Санкт-Петербурге в сложнейших погодных условиях выиграл квалификацию RDS GP — для этого новичку серии потребовалось всего три этапа! Результат блестящий и показательный — импортозаместить в российском дрифте могут все. Автомобили разрабатывать начали, запчасти выпускаем уже давно, а пилотов талантливых у нас всегда было много.

Максим Вершинин