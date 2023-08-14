Мониторинг раздвигает границы

Минфин предложил расширить критерии для участия бизнеса в налоговом мониторинге — проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает снижение порогов входа в этот режим с 1 млрд руб. активов и оборота компаний до 800 млн руб., а также со 100 млн до 80 млн руб. уплаченных за год налогов. Предполагается, что это вовлечет в мониторинг средний бизнес и к уже подключенным к системе 445 компаниям в 2024 году добавятся еще 150. Бизнес инициативу в целом приветствует, отмечая, что компании, работающие «вбелую», заинтересованы в автоматизированном обмене данными с налоговой службой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий, в частности, расширение механизма налогового мониторинга. Напомним, он введен в 2016 году и предполагает добровольное открытие налоговикам в онлайн-режиме бухгалтерского и налогового учета компаний в обмен на освобождение от налоговых проверок. При выявлении рисков компании в мониторинге могут избежать штрафа, устранив нарушения.

Изначально механизм был доступен для крупных компаний — с оборотом и активами от 3 млрд руб. и суммой уплаченных за предыдущий год налогов от 300 млн руб. (его участниками в первые годы стали такие компании, как «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот»). Сейчас соглашения с ФНС могут заключать компании с оборотом и активами от 1 млрд руб. и уплаченными налогами на 100 млн руб. (для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений пороги отменены, и мониторинг для них обязателен). По данным ФНС, сейчас к системе подключены 445 компаний из 18 отраслей.

Согласно законопроекту Минфина, требования к размерам оборота и активов снижаются до 800 млн руб., уплаченных за предшествующий год налогов — до 80 млн руб. Список тех, для кого соблюдение этих критериев необязательно, расширяется за счет государственных и муниципальных учреждений. Снижение порогов, сообщают в ФНС, позволит воспользоваться мониторингом и среднему бизнесу — с 2024 года ожидается рост числа участников еще на 150 компаний.

В Минфине сообщили, что «расширение периметра налогового мониторинга — стратегическая цель», заложенная в концепции развития этого механизма. Мониторинг, добавляют в ведомстве, позволяет снизить административную нагрузку на налогоплательщиков и «сместить акцент с наказания за налоговое правонарушение на недопущение его совершения».

В ФНС отмечают, что мониторинг «позволяет дать прогнозируемость фискальной нагрузки, сокращает объем истребуемых документов, а за счет возможности получения мотивированного мнения от налоговых органов снижаются риски доначислений».

Поясним, что мотивированные мнения могут составляться как по запросу самого бизнеса, например о правильности исчисления налогов (по данным на май, составлено 172 мнения), так и по инициативе налоговой службы, заметившей ошибки (35). Поправками расширяются основания для представления мнений по инициативе налоговой — за счет случаев установления факта неправильного определения фактических затрат участником СЗПК, по которым предусматривается предоставление господдержки.

Налоговый партнер «Технологий доверия» Екатерина Рябова считает, что число участников мониторинга может вырасти более чем на 50% — в России более 19 тыс. предприятий с годовой выручкой от 1 млрд руб. и еще около 16 тыс. компаний — от 800 млн до 1 млрд руб. В бизнес-сообществе проект поддерживают. Как отмечает источник “Ъ”, близкий к РСПП, «участие в мониторинге повышает эффективность взаимодействия компаний с налоговой, снижает риски». Руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин считает, что повышение доступности механизма для среднего бизнеса «нельзя не приветствовать», но «далеко не все соответствующие новым критериям налогоплательщики побегут вступать в мониторинг, да и не всех стоит туда брать — определяющим фактором станет доверие сторон друг другу». Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин добавляет, что это интересно компаниям, которые работают «вбелую», однако они должны соответствовать техническим требованиям в части возможности удаленного взаимодействия с налоговой — «это довольно затратная история, и в этом может быть загвоздка».

Как юристы оценивают расширение мониторинга Партнер департамента налогов и права ДРТ Юлия Орлова оценивает предложение Минфина положительно, по ее словам, «есть целый ряд участников рынка из разных отраслей, которые хотели бы стать участниками режима налогового мониторинга, но при этом не удовлетворяют текущим критериям». Партнер Kept Иларион Леметюйнен также обращает внимание, что для вступления в налоговый мониторинг требуется выполнение сразу трех критериев — по доходам, активам и налогам: «Если бы было обязательным выполнение только двух из трех критериев, то еще больше компаний могли бы им воспользоваться». Юристы сходятся в том, что участие в мониторинге бизнесу интересно — по словам Юлии Орловой, это имеет положительное влияние на EBITDA. Как добавляет налоговый партнер «Технологий доверия» Екатерина Рябова, механизм способствует «совершенствованию системы внутреннего контроля компании и стимулирует повышение уровня автоматизации ее учетных процессов». Иларион Леметюйнен также отмечает снижение издержек за счет сокращения бумажного документооборота и времени отвлечения сотрудников на контрольные мероприятия, а заодно и репутационные плюсы — «публичное признание организации как ответственного налогоплательщика, ведущего прозрачный бизнес». Евгения Крючкова

Евгения Крючкова