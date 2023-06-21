За налог и за того парня

Верховный суд РФ (ВС) признал, что налоговики несут ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей. Если действия или акты властей признаны впоследствии незаконными, бизнес не только вправе вернуть сумму переплаты, но и взыскать с ФНС убытки в виде процентов. Трехлетний срок для возврата денег из бюджета ВС при этом отсчитывается с момента уплаты налога, что, по мнению юристов, может в ряде случаев помешать взысканию. Но тогда у бизнеса остается право требовать возмещения убытков с органа власти, непосредственно причинившего вред своими незаконными действиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ВС опубликовал решения по двум делам, касающимся взыскания с ФНС процентов на сумму излишне уплаченного налога. ООО «Красный дом» и ООО Фирма «Пантан» перечисляли налог на имущество (несколько зданий в Москве), рассчитывая его по кадастровой стоимости. Компании исходили из того, что недвижимость включена московскими властями в соответствующий перечень. Если объекта в списке нет, он облагается налогом по среднегодовой стоимости, которая обычно в несколько раз ниже кадастровой.

По искам ООО Мосгорсуд признал незаконным включение принадлежащих им зданий в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. В связи с этим компании попросили вернуть сумму переплаты за 2017 год (33 млн руб.) с процентами (0,5 млн руб.). Но налоговики возвращать проценты отказались. Арбитражные суды встали на сторону ФНС, посчитав, что проценты не начисляются, если налог не взыскивался принудительно, а компании «самостоятельно исполняли налоговую обязанность и рассчитывали сумму». К тому же, отметили суды, в переплате виноваты региональные власти, а не налоговики.

«Красный дом» и «Пантан» обжаловали отказ в ВС, полагая, что имеют право на возмещение убытков, причиненных незаконными действиями органов власти. К тому же при неуплате налогов добровольно их взыскали бы принудительно. Дела передали в экономколлегию ВС, которая встала на сторону бизнеса.

ВС пояснил, что Налоговый кодекс разделяет излишне взысканный и излишне уплаченный налоги. В первом случае проценты на сумму переплаты начисляются, во втором — нет. Но в кодексе нет четкого разграничения этих понятий, а суды часто исходили из того, принудительно или добровольно был внесен платеж в бюджет (при добровольной уплате проценты не взыскивали). ВС же разъяснил, что способ исполнения налоговой обязанности «правового значения не имеет», а все зависит от того, кто отвечал за расчет налога.

Если ошибку допустил налогоплательщик, перечислив больше положенного, за это государство ответственности не несет. Но если завышение суммы возникло из-за неправомерных действий или актов органов власти, должны «возмещаться имущественные потери налогоплательщика», возникшие не по его вине, «путем выплаты процентов за весь период нахождения денежных средств в казне».

Добровольная уплата налога, по мнению ВС, не отменяет обязанности государства возместить убытки в виде процентов на сумму переплаты, если «налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство».

При этом коллегия уточнила, что просить о возврате переплаты с процентами налогоплательщик вправе в течение трех лет со дня как узнал о факте излишней уплаты. Отсутствие временного ограничения означало бы «извлечение из бюджета уже израсходованных сумм, приводило бы к подрыву стабильности финансовой системы и тем самым к нарушению публичных интересов», пояснил ВС.

Применительно к налогу на имущество организаций, поскольку проверки и публикация акта региональных властей происходят до начала налогового периода, у бизнеса есть возможность потребовать повторной проверки и обжаловать этот акт в суде. Причем за «своевременность принятия таких мер» отвечает сам налогоплательщик, поэтому ВС отсчитывает срок для возврата переплаты со дня уплаты налога, а не с даты вступления в силу решения суда, признавшего акт органа власти незаконным.

Дела «Пантана» и «Красного дома» направлены на новое рассмотрение для проверки соблюдения этого срока и расчета суммы процентов. В ФНС 20 июня не ответили на запрос “Ъ”.

По словам партнера МЭФ Legal Александра Ерасова, позиция ВС «абсолютно справедлива» и позволит «многим компаниям получить компенсацию убытков», поскольку «такие ситуации распространены». Юрист налоговой практики BGP Litigation Алина Макарова называет решение ВС «поворотным в практике». Она отмечает расширительное толкование «излишне взысканного налога», позволяющее требовать проценты, «по мнению ВС, это право возникает из-за ошибочных актов не только налоговиков, но любых органов власти, что позволит бизнесу увереннее защищать свои права».

«ВС считает, что налогоплательщик не должен гадать, какое требование и к какому органу предъявлять. Его права были нарушены государством в широком смысле, поэтому здесь допустимо взыскание процентов с налоговиков, что упрощает процедуру»,— подчеркивает партнер Taxology Алексей Артюх.

Вместе с тем партнер юрфирмы «Пепеляев Групп» Антон Никифоров считает спорным вывод ВС об отсчете срока давности для возврата переплаты с момента уплаты налога. Так, «Пантан» уплатил налог в начале 2018 года, а получил решение Мосгорсуда о незаконности включения здания в перечень лишь в марте 2021 года и в сентябре 2021 года попросил о возврате. «Получается, срок давности истек. Но до решения суда о незаконности акта у компании не было оснований считать налог излишне уплаченным»,— поясняет господин Никифоров.

Господин Ерасов в то же время полагает, что в большинстве случаев этого срока «вполне достаточно для защиты бизнесом своих прав». В случае же истечения срока для требования денег с ФНС, добавляет господин Артюх, «можно потребовать возмещения убытков с того органа власти, который принял незаконный акт». ВС эту возможность не закрыл.

Позиция ВС будет востребована в первую очередь в случае переплаты по налогу на имущество юрлиц. Кроме того, уточняет госпожа Макарова, она применима и для других налогов, расчет которых зависит от органов власти: «для переплаты по земельному налогу из-за ошибочных действий Росреестра по регистрации участка или по транспортному налогу, если ГИБДД направила налоговикам недостоверные сведения о транспортном средстве или его владельце».

По словам Антона Никифорова, «выводы ВС могут быть актуальны и для новых споров по единому налоговому платежу (введен с 2023 года), в том числе о том, с какого момента налогоплательщик должен считать ясным факт переплаты в бюджет».

Анна Занина, Екатерина Волкова, Евгения Крючкова