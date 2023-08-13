На развитие тюменских термальных источников в течение 10 лет могут направить 50 млрд рублей

Порядка 50 млрд руб. в течение 10 лет потребуется инвестировать в развитие инфраструктуры термальных источников Тюменской области, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сейчас идет разработка мастер-план. На это потребуется 8-12 месяцев. Наша задача не только развить новые объекты, но и соединить действующие с существующей инфраструктурой. Например, медицинский город тоже может быть потребителем термальных историй»,— пояснил он. По его словам, разрабатывая мастер-план, нужно максимально учитывать возможности использования федеральный и региональных средств, частных инвестиций.

Правительство Тюменской области ранее подписало соглашение с Корпорацией туризма РФ о создании термального курорта в районе биатлонного центра «Жемчужина Сибири». По словам господина Пантелеева, его площадь составит 250 га. Реализация проекта позволит привлекать в качестве туристов как профессиональных спортсменов, так любителей и просто отдыхающих.

На сегодня в Тюменской области действует 21 термальный комплекс, которые идейно объединены в два больших кластера. Первый кластер располагается вдоль Червишевского тракта (Медгородок, санатории «Сибирь» и «Тараскуль» и другие), второй находится в долине реки Туры (включает «Кулига парк», «Аван», «Верхний бор» и другие).

Анастасия Реутова

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