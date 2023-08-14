Гарри Кейн долетел до «Баварии»

Один из главных переходов в рамках нынешнего трансферного окна состоялся в минувшую субботу. «Бавария» все-таки смогла приобрести у «Тоттенхема» знаменитого английского бомбардира Гарри Кейна, который должен стать заменой ушедшему в прошлом году в «Барселону» Роберту Левандовскому, не пожалев ради него рекордную для немецкого футбола сумму в €100 млн с лишним. Необходимость наличия в мюнхенском составе центрфорварда элитного уровня лишь подтвердил субботний матч за Суперкубок. В нем «Бавария», выпустив новичка на замену во втором тайме, уступила — 0:3 — «Лейпцигу».

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Фото: Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO., Reuters Гарри Кейн

Фото: Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO., Reuters

В минувший уикенд в безусловно главную для европейского футбола новость превратилось заявление «Баварии» о переходе Гарри Кейна. Он оказался итогом, видимо, исключительных по сложности переговоров. Приход знаменитого английского форварда, который практически всю начавшуюся в 2009 году профессиональную карьеру провел в лондонском «Тоттенхеме» и сейчас является капитаном своей национальной сборной, в мюнхенский клуб его почетный президент Ули Хёнесс анонсировал еще в середине июля. Однако в течение следующего месяца в британских и немецких медиаресурсах постоянно появлялась информация о возникающих в процессе оформления трансфера трудностях и разногласиях. Но в итоге все закончилось благополучно для «Баварии», и Кейн заключил с ней четырехлетний контракт. А президент мюнхенцев Герберт Хайнер, комментируя сделку, назвал ее «многокаратной».

Сделка и в самом деле особенная для немецкого футбола хотя бы по формальному признаку. Она самая дорогая в ее истории. Представляющие Германию клубы, в том числе клуб флагманский, всегда отличались на фоне гигантов из Англии, Испании и Франции экономностью. Но в данном случае «Бавария» о ней забыла. Все без исключения издания утверждают, что базовая стоимость трансфера составляет €100 млн. Это сразу на €20 млн больше прежней, рекордной по цене, покупки в истории немецкого чемпионата. Ее осуществила в 2019 году та же «Бавария», приобретя у испанского «Атлетико» француза Люка Эрнандеса. Но в реальности с учетом бонусов размер компенсации «Тоттенхему» за Кейна, по данным Bild, может быть еще больше — до €120 млн. Зарплата Кейна в «Баварии» также будет очень солидной по немецким меркам — около €25 млн в год, если верить германским источникам.

Спортивный смысл трансфера для обеих сторон вполне очевиден. Гарри Кейн благодаря ему получил возможность в стартующем сезоне играть в Лиге чемпионов. «Тоттенхем», крайне неудачно проведя предыдущий чемпионат Англии и заняв в нем восьмое место, в отличие от добывшей очередное золото своего первенства «Баварии», остался без наиболее престижного еврокубка.

Что касается мюнхенского клуба, то ему требовалось заполнить возникшую летом 2022 года заметную брешь в заявке. Тогда он расстался со своим ведущим центрфорвардом Робертом Левандовским, который захотел в ветеранском возрасте поиграть за «Барселону». Адекватной в смысле продуктивности замены феноменальному польскому снайперу клуб так и не нашел. В минувшем чемпионате Германии лучшим бомбардиром «Баварии» с достаточно скромным показателем в 14 забитых голов был Серж Гнабри — нападающий, привыкший действовать скорее из глубины, чем на острие нападения. Для самой команды сезон получился не слишком выразительным. Титул чемпиона Германии она добыла на сей раз фактически чудом, на флажке обойдя дортмундскую «Боруссию», а в четвертьфинале Лиги чемпионов не имела никаких шансов против «Манчестер Сити».

Гарри Кейн же, которому в июле исполнилось 30 лет, находился в отличном тонусе, который совершенно не соответствовал тонусу его команды. В английском первенстве в его активе 30 голов. В бомбардирской гонке Кейн уступил только Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити».

Первый же официальный матч «Баварии» в нынешнем сезоне лишь подтвердил целесообразность ее громкого трансфера. В матче за Суперкубок Германии она встречалась с «Лейпцигом», который в межсезонье понес колоссальные кадровые потери, лишившись целого ряда лидеров — Йошко Гвардиола, Кристофера Нкунку, Доминика Собослаи, Конрада Лаймера. Однако котировавшиеся гораздо ниже соперников лейпцигцы смогли разгромить со счетом 3:0 «Баварию», которая от безысходности выпустила в середине на поле только что прилетевшего в Германию Гарри Кейна. Впрочем, проявить себя тот так и не успел. А после окончания матча главный тренер мюнхенцев Томас Тухель предположил, что новичок, возможно, был шокирован формой своей команды, подумав, что «та четыре недели просто не тренировалась».

Алексей Доспехов