Биржа вспомнила молодость

На Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) может появиться валютная секция. По оценкам экспертов, проект обойдется площадке в сотни миллионов рублей, и даже в этом случае она вряд ли сможет конкурировать с Московской биржей. Однако определенные перспективные направления есть, уточняют аналитики, например, в случае запуска торгов экзотическими валютами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

СПВБ разместила на HeadHunter объявление о поиске руководителя валютной секции. Кандидату предстоит запустить и реализовать проект по созданию организованных торгов валютами (инструменты TOD, TOM, SPOT, SWAP), а также валютными парами, привлечь на организованные торги участников, поставщиков ликвидности и маркетмейкеров. Обязателен опыт работы на Московской бирже и не менее трех лет в НКЦ.

Сейчас на СПВБ есть денежная и фондовая секции. Биржа осуществляет организацию первичного размещения и вторичного обращения облигаций федерального займа. В 2022 году объем депозитных сделок, заключенных на СПВБ, вырос на 209% и составил 57,9 трлн руб., что стало для нее абсолютным рекордом за все время проведения торгов на СПВБ. Также существенный рост отмечается в объемах сделок репо. Объем договоров репо, заключенных в 2022 году с использованием информационных программно-технических средств СПВБ, вырос более чем в 12 раз и составил 1,57 трлн руб.

На СПВБ отметили, что стратегия биржи предполагает развитие в качестве универсального организатора торгов: «В том числе изучается возможность работы на валютном рынке, который при текущей рыночной конъюнктуре оценивается как перспективное направление. Решение о запуске валютной секции на СПВБ будет рассматриваться после детального анализа».

Основная ликвидность по операциям с валютой сосредоточена на Московской бирже, есть десятки достаточно больших внебиржевых пулов ликвидности, так что новой торговой площадке будет не так просто найти место на рынке, полагает президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков. Проект, «очевидно, находится в зародышевой стадии», добавил гендиректор УК «ИВА Траст» Виктор Шахрин. Господин Кочетков отмечает, что только инвестиции в инфраструктуру будут исчисляться сотнями миллионов рублей: «Плюс персонал, маркетинг, маркетмейкеры».

Ранее на СПВБ была валютная секция, но корпоративные клиенты перешли на московскую площадку, говорит независимый аналитик Андрей Бархота: «Просто сказался дифференциал масштабов площадок». Но эксперт полагает, что «СПВБ, вероятно, провела работу над ошибками и готова к перезапуску проекта».

Партнер Capital Lab Евгений Шатов сомневается, что попытка конкуренции с Московской биржей будет успешной — скорее СПВБ станет «резервной или альтернативной площадкой» на случай, если «нависнет угроза западных санкций или возникнут инфраструктурные проблемы». Такой роли, поясняет эксперт, помогут разные места хранения (депозитарием на СПВБ является ЗАО СПб РДЦ, Московскую биржу обслуживает НРД).

Вместе с тем популярным направлением могут стать торги валютой экзотических стран, полагает господин Шатов, особенно учитывая политику дедолларизации и роста популярности валют дружественных стран. В первую очередь это могут быть валюты стран—торговых партнеров РФ: индийская рупия, армянский драм, казахстанский тенге, узбекский сум.

Так, подчеркивает эксперт, можно отметить высокий товарооборот между РФ и Казахстаном (вырос в 2022 году на $2 млрд до рекордных $26 млрд, по данным ТТП РФ), а также величину казахстанской экономики (вторая среди стран СНГ). Товарооборот РФ с Арменией также достиг рекордных $4,1 млрд, что связано как с западными санкциями, так и с переездом тысяч российских граждан в страну, чья экономика выросла на 12,6%.

Экзотические валюты, добавляет господин Шатов, обычно «являются синонимами развивающихся стран или стран с формирующимся рынком и часто подлежат частичному или полному контролю обменного курса, что делает их неконвертируемыми». В качестве примеров он приводит тайский бат, уругвайский песо, иракский динар и т. д. Применительно к перспективам торговли на СПВБ, по мнению эксперта, «интересными опциями являются иранский реал, китайский юань, гонконгский доллар, индийская рупия, турецкая лира, узбекский сум, армянский драм и другие валюты дружественных стран».

Ксения Куликова