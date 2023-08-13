В Петербурге байкер на «Харлее» врезался в бетонную стену и погиб

Байкер на «Харлее Дэвидсоне» врезался в бетонную стену гаражного кооператива в Калининском районе Санкт-Петербурга. Из-за полученных травм 50-летний мужчина погиб. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 50-летний мужчина в гаражном кооперативе, управляя мотоциклом "Харлей Дэвидсон", не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену»,— сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла в гаражном кооперативе у дома 29, корпус 3, по проспекту Мечникова. Байкер погиб на месте. Полиция начала проверку.

Анастасия Ларина