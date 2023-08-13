Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва был поврежден фасад многоэтажного дома. По предварительной версии, дом атаковал беспилотник.

«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет»,— написал губернатор в Telegram.

В нескольких квартирах в результате взрыва выбило окна, были повреждены кондиционеры. Фасад многоэтажки посекло. Повреждения получили 15 машин, стоявшие под окнами дома. Причины взрыва пока устанавливают. «По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА»,— отметил Вячеслав Гладков.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области были сбиты три беспилотника. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Анастасия Ларина