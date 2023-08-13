Reuters: ВМС США рекомендовали судам держаться подальше от иранских вод

Возглавляемая США военно-морская коалиция в Персидском заливе рекомендовала судам держаться подальше от иранских вод, чтобы избежать возможного захвата. В начале мая в Ормузском проливе был захвачен нефтяной танкер, в чем Вашингтон обвинил Тегеран.

«Международная служба безопасности на море уведомляет региональных моряков о соответствующих мерах предосторожности, чтобы свести к минимуму риск захвата, исходя из текущей региональной напряженности, которую мы стремимся снизить»,— заявил поздно вечером 12 августа коммандер Тимоти Хокинс, представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота США (цитата по агентству Reuters). «Судам рекомендуется проходить транзитом как можно дальше от иранских территориальных вод»,— сказал он.

Примерно пятая часть мировой сырой нефти и нефтепродуктов транспортируется через Ормузский пролив. В мае там был захвачен танкер под флагом Панамы, ВМС США обвинили в этом Корпус стражей исламской революции.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. В апреле в Оманском заливе был захвачен танкер под флагом Республики Маршалловы Острова. США также обвинили в этом Иран. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что он готов размещать военных моряков и морскую пехоту на торговых судах, проходящих через Персидский залив, чтобы помешать захвату их иранскими силами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Иран отрицает захватнические настроения».

Мария Федотова