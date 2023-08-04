WSJ: США готовы размещать морпехов на торговых судах, проходящих через Персидский залив

Пентагон готов размещать военных моряков и морскую пехоту на торговых судах, проходящих через Персидский залив, чтобы помешать захвату их иранскими силами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

По словам источников, Пентагон готов задействовать в операциях военных из уже дислоцированных в регионе подразделений. Предлагая защиту судовладельцам, американцы будут учитывать ряд факторов: страну, под флагом которой ходит судно, национальность владельца, состав экипажа и характер груза.

Иранские корабли уже не раз атаковали торговые суда в Персидском заливе, в том числе нефтяные танкеры. Через залив перевозится примерно пятая часть продаваемой в мире нефти, отмечает WSJ. А потому американское военное командование хочет обезопасить этот оживленный торговый маршрут. Ранее США уже направили в регион дополнительные силы: в частности, в прошлом месяце сообщалось о намерении отправить реактивные истребители F-35 и эсминцы ВМС, которые присоединятся к уже размещенным в регионе истребителям F-16 и штурмовикам A-10.

Ни Пентагон, ни Белый дом эту информацию не комментируют. Представительство Ирана при ООН не ответило на запрос о комментариях.

О недавней попытке захвата двух нефтяных танкеров в Оманском заливе «Ъ» писал в публикации «Иран отрицает захватнические настроения».

Кирилл Сарханянц