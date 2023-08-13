NYT: Украина закупает оружие у экс-депутата Пашинского, обвиняемого в коррупции

Министерство обороны Украины закупает оружие у компании бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского «Украинские бронетанковые технологии». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Ранее на Украине против Сергея Пашинского было заведено уголовное дело о коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Закупки у «Украинских бронетанковых технологий» начались в первые недели после ввода российских войск на Украину, когда ВСУ отчаянно нуждались в оружии, пишет NYT. По прошествии 18 месяцев военного конфликта компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине. В 2022 году объем продаж превысил $350 млн (против $2,8 млн в 2021 году).

Как пишет NYT, «Украинские бронетанковые технологии» продают гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. По данным газеты, компания покупает оружие, продает, после чего снова закупает, что увеличивает его конечную стоимость для украинской армии.

Сергей Пашинский отрицает свою связь с оборонным бизнесом. При этом, по словам источников NYT, Минобороны Украины обращается именно к нему по вопросам закупки вооружения у «Украинских бронетанковых технологий».

Как пишет издание, сейчас Сергей Пашинский снова находится под следствием из-за цен на вооружение и связей его компании с иностранными чиновниками и структурами. В августе в офисах госкомпании прошли обыски. Следователи и спецслужбы искали там улики против экс-депутата.

По словам источника NYT, большая часть денег на эти закупки поступает из европейской военной помощи. Публично чиновники отказываются обсуждать это, пишет газета. В частном порядке собеседники издания говорят, что из-за «возрождения» фигур вроде Сергея Пашинского США и Великобритания передают Украине боеприпасы напрямую, а не выделяют деньги на их самостоятельные закупки.

Сергей Пашинский — бывший народный депутат Украины. В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование случаев коррупции при закупках вооружения для Минобороны. По данным издания «Настоящее время», Сергей Пашинский причастен к закупкам по завышенным ценам старых БМП-1 1980-х годов для украинской армии. Сергей Пашинский и Минобороны Украины отрицали данные журналистов.

Что происходит на 535-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко