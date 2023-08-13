В первый день операции «Нелегальный мигрант» возбудили десять уголовных дел

Сотрудники полиции в первый день оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» в Челябинской области привлекли к административной ответственности 85 нарушителей. В отношении десяти иностранцев суды приняли решения об административном выдворении из страны, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выявлено двое мигрантов, которые сменили свои данные для незаконного въезда в Россию. Решается вопрос о возбуждении против них уголовных дел по ст. 322 УК РФ. Также возбудили десять уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан.

«Все фиктивно поставленные иностранцы сняты с миграционного учета. В случае несвоевременного урегулирования мигрантами своего правового положения на территории страны они будет принудительно удалены из страны»,— сообщают в полиции.

В отношении десяти иностранцев приняты решения о выдворении из России. Закрыт въезд в РФ 25 гражданам других государств. Также установлен гражданин одной из республик ближнего зарубежья, который находится в розыске.

Как сообщают в полицейском главке, в рамках операции «Нелегальный мигрант» проводились массовые проверки в гостиницах, общежитиях, хостелах, на рынках, в местах стихийной торговли, на стройках и в теплицах.