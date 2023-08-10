В Забайкалье заочно арестован третий обвиняемый в избиении инвалида СВО

Суд Нерчинско-Заводского района Забайкальского края заочно арестовал 43-летнего Ивана Зырянова, обвиняемого в избиении участника военной операции, который потерял на фронте ногу. Двое его предполагаемых подельников были арестованы ранее на два месяца. Господин Зырянов находится в межгосударственном розыске.

Все трое обвиняются в дискредитации российской армии с причинением вреда здоровью и имущества гражданам (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «б» ч.2 ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). О решении говорится в сообщении краевого суда во «ВКонтакте».

Нападение на военного произошло ночью 5 августа. В кафе в селе Нерчинск с ними вступила в конфликт компания местных жителей. По версии следствия, обвиняемые спровоцировали конфликт с двумя участниками военной операции с инвалидностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Участников нападения зовут на передовую».

Леонид Уварчев