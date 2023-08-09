Участников нападения зовут на передовую

Нерчинско-Заводской райсуд в Забайкалье заключил под стражу второго участника избиения инвалидов СВО, 19-летнего местного жителя. Ему инкриминируются дискредитация вооруженных сил РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью и уничтожение или повреждение имущества. Тем временем военнослужащие, участвующие в СВО, призывают в видеообращениях отправить участников нападения на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Забайкальского края Александр Осипов (слева) и избитый участник СВО Михаил Таскин

Фото: @osipov__officially Губернатор Забайкальского края Александр Осипов (слева) и избитый участник СВО Михаил Таскин

Фото: @osipov__officially

В Забайкалье арестован второй предполагаемый участник нападения на инвалидов СВО. Предположительно, в нападении на ветеранов СВО участвовали и неустановленные пока лица. По данным СКР (как сообщал «Ъ» ранее, Генпрокуратура передала материалы расследования из полиции в Следственный комитет России), злоумышленники в ночь на 5 августа умышленно спровоцировали конфликт с двумя участниками спецоперации — Михаилом Таскиным и Сергеем Елгиным, имеющими инвалидность в связи с потерей конечностей.

Ветераны, приехавшие на отдых, столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем их автомобилю преградили дорогу, вытащили их из него, избили, а саму машину сильно повредили. Нападавшие выражали претензии по поводу участия мужчин в спецоперации. С одного из бывших бойцов они сорвали награды. Суммарный ущерб составил более 800 тыс. руб.

Имена фигурантов следствие пока не разглашает. Известно, что первому арестованному 27 лет. Ему инкриминируются те же статьи УК РФ, что и его подельнику. При избрании меры пресечения фигурантам представители следствия предоставили в суд характеристики обвиняемых, из которых следовало, что оба уже привлекались к уголовной ответственности.

«Один из них — за нарушение правил дорожного движения, второй — за совершение преступления против половой свободы, а также кражи, угон автомашины и грабеж. В настоящее время они являются безработными»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Также, по данным следствия, в избиении бывших бойцов СВО участвовал 43-летний мужчина, который объявлен в розыск.

Напомним, изначально полиция возбудила по факту избиения дело лишь по статье об умышленной порче имущества. Надзорное ведомство требует за это привлечь полицейских к ответственности.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил в своем Telegram-канале, что ситуацию с избиением инвалидов СВО взял под личный контроль замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Также ход расследования взял под контроль и глава СКР Александр Бастрыкин. Глава комитета поручил подчиненным представить ему доклад о промежуточных результатах следствия.

Губернатор Забайкалья навестил госпитализированного бывшего бойца в больнице Читы. Медработники сделали пострадавшему компьютерную томографию, которая показала отсутствие травм головного мозга. Ветеран СВО сейчас находится в отделении нейрохирургии, ему проводят дополнительные обследования.

«Медперсонал говорит, что Михаил очень крепкий и сильный духом человек»,— написал в своем Telegram-канале глава региона.

Тем временем участники СВО публикуют видеообращения со словами поддержки в адрес пострадавших и требуют отправить виновников инцидента на передовую.

Антон Ерошенко, Иркутск