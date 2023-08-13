Глава МЧС направил в Приморье группу из центрального аппарата из-за наводнений

В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ во главе с директором департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым. Специалисты будут координировать работу по ликвидации последствий наводнений. Группа направлена по решению главы МЧС РФ Александра Куренкова, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В девяти муниципалитетах Приморья действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого подъема уровня воды под влиянием тайфуна «Ханун». Жителей некоторых населенных пунктов эвакуируют.

Наибольший объем осадков выпал в Уссурийске. Из-за обильных дождей уровень в реке Раздольная, которая течет через город, поднялся на рекордные десять метров. Под напором воды не выдержала дамба, построенная для защиты города от паводка. Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние десять лет, сообщали в администрации города.

Леонид Уварчев