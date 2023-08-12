Угроза взрыва на Эйфелевой башне оказалась ложной

Посетители вернулись на Эйфелеву башню в Париже спустя несколько часов после эвакуации, которая произошла из-за сообщения о бомбе. Полиция и саперы обследовали территорию вокруг башни, включая ресторан на одном из ее этажей, сообщает AFP со ссылкой на SETE — оператора Эйфелевой башни.

Посетителей эвакуировали с трех этажей башни и площадки под ней. «Это — обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, встречается редко»,— прокомментировала пресс-секретарь SETE. По словам источника в полиции и SETE, тревога оказалось ложной и была снята несколько часов спустя.

Источник во французской полиции сообщил, что посетители вернулись на достопримечательность примерно через два часа после эвакуации. «Это была ложная тревога»,— сказал он (цитата по агентству Reuters).

Эйфелева башня считается самой узнаваемой достопримечательностью Парижа. Была сооружена в 1889-м и служила входной аркой парижской Всемирной выставки того года.

Мария Федотова