В Театре сатиры началась церемония прощания с Верой Васильевой

В Театре сатиры в Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, сообщают ТАСС и «РИА Новости». На 14:30 запланировано отпевание умершей в храме Христа Спасителя, после ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проститься с актрисой пришли ее близкие и коллеги, в том числе заслуженный артист России Александр Олешко, народный артист Юрий Васильев. Люди несут в театр цветы, внутри играет негромкая музыка.

Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.

О карьере актрисы — в публикации «Ъ» «Уход старейшин».

Лаура Кеффер