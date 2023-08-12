Армения запросила Совбез ООН

Ереван запросил экстренное заседание у Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. «Население региона стоит на грани полной гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении армянского МИД. Министерство указывает, что после того, как 15 июня Азербайджан закрыл Лачинский коридор, в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов питания, лекарств и топлива. По мнению Еревана, Баку принуждает коренных жителей региона покинуть свои дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лачинский коридор — единственная дорогая, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Пограничная служба Азербайджана установила контрольно-пропускной пункт там еще в 2022 году. Чтобы решить проблему с продовольствием Россия предложила открыть дорогу Агдам-Степанакерт, Лачинский коридор тоже собирались открыть через сутки после Агдамского, сообщал “Ъ” со ссылкой на дипломатические источники. Но переговоры сорвались, рассказал журналист, специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев:

«Азербайджан утверждает, что армяне просто не идут на соглашение по политическим причинам. Они не хотят запуска работы Агдамского коридора, ведь тогда придется признать зависимость от Азербайджана. Армения же перед мировым сообществом пытается надавить на гуманитарную составляющую. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики осознают все шаги Азербайджана как политическое принуждение.

Несмотря на все противоречивые заявления, ситуация, действительно, плохая. Не завозятся медикаменты, продукты и запасов, хоть это сельскохозяйственный регион, остается меньше. Поэтому Армения обратилась к Совбезу ООН — в общем-то, единственному международному органу, который может принуждать. Но Азербайджан убежден, что он действует в своем праве, на своей территории. Вот, собственно, Лачинский коридор, где стоит азербайджанский КПП, это территория Азербайджана, там он может устанавливать свои законы. Агдамский коридор тем более».

Это на самом деле очень напряженная ситуация и для России, потому что Москва не раз заявляла, что ограничение движения по Лачинскому коридору, а сейчас практически полная его остановка, — это нарушение трехсторонних соглашений 9 ноября. Москва выступает как будто бы их гарантом. РФ должна защищать их соблюдение, но де-факто ничего не может с этим сделать.

В Армении, безусловно, очень расстроены, что Москва никак не может повлиять на работу КПП, наверное, они рассчитывали, что Москва добьется снятия этого КПП, но это абсолютно невозможно, это точно. Получается, что Москва не просто согласна на Агдамский коридор, который будет работать наряду с Лачинским, а еще и чтобы Агдамский коридор открылся на сутки раньше».

Ситуация в регионе обострилась в сентябре 2020-го года, в результате чего началась вторая Карабахская война. Азербайджану удалось вернуть часть утраченных в 90-е территорий. При посредничестве Москвы - Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение. Военные действия прекратились, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре свой миротворческий контингент разместила Россия.

Однако с тех пор Армения и Азербайджан так и не заключили мирный договор. И, вероятно, столкновения сторон продолжатся, полагает политолог-международник Елена Супонина:

«Вряд ли Совет безопасности ООН может что-то сделать без активных совместных действий международных посредников, таких как Россия, США и Евросоюз. А здесь мы вступаем на еще одну зыбкую почву. Отношения между этими тремя посредниками сейчас очень плохие. Недоверие велико и это также влияет на то, что развязки для проблемы Нагорного Карабаха ищутся с большим трудом.

Россия опасается, что под видом нахождения каких-то развязок для этой проблемы, ее попытаются те же европейцы и американцы вытеснить из региона. Брюссель и Вашингтон заигрывают и с Арменией, и с Азербайджаном. Заходят разговоры о том, что может быть и российским миротворцам надо сворачивать свою миссию в регионе. Москва этого сильно опасается. Роль Турции — это, скорее, все-таки маячить за спиной Азербайджана. Эта роль мало имеет отношения к тому, чтобы найти прочную и удобную для всех развязку этого давнего конфликта. Но сейчас к такой роли и, вообще, мало кто готов, наверное».

Баку закрыл Лачинский коридор после митингов экоактивистов. Они протестовали против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях, где временно размещены российский миротворческией группы. По заявлениям властей Азербайджана, добытые полезные ископаемые вывозились по дороге Лачин—Шуша в Армению. В результате в апреле в Лачинском коридоре появился азербайджанский контрольно-пропускной пункт.

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Анна Маргулис