Полиция проверила пресс-секретаря главы Хакасии из-за «крамольных разговоров»

В квартиру к пресс-секретарю главы Хакасии Яне Тамаровской в Саяногорске ночью пришла полиция. По ее словам, полицейские «пришли... по сигналу о том, что какие-то крамольные разговоры ведутся». Глава Хакасии Валентин Коновалов сделал запрос в МВД.

По словам госпожи Тамаровской, к ней «в 12-м часу ночи пришла полиция». «Я сказала, что мне ничего не известно, и дверь закрыла»,— рассказала она местному порталу 19rusinfo.ru.

По его данным, господин Коновалов уже запросил, на каком основании был сделан этот визит и насколько он был правомерен. Портал также утверждает, что «есть неподтвержденная информация о прослушивании телефонных звонков госслужащих», но подробности не приводятся.

Лаура Кеффер