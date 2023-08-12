Более 22 млн рублей похищено при благоустройстве парка в Сарове

В Сарове при благоустройстве детского парка на улице Сосина похищено более 22 млн руб., сообщает пресс-служба нижегородской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в мае 2021 года между МКУ «Управление капитального строительства города Саров» и ООО «Успенское» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка.

С мая по сентябрь того же года подрядчик предоставлял в региональный минфин фиктивные договоры субподряда с аффилированной с ним организацией для перевода денежных средств, начисленных в качестве аванса с казначейского счета.

Фактически, подрядчик похитил денежные средства, не исполнив договорные обязательства, отмечают в прокуратуре. По факту хищения Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Репин